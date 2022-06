Mai

505 Games Showcase : 17 mai à 15:00. Le récap'

2 juin

State Of Play : 23:59. Ca va principalement parler de PS VR 2. Le récap'

6 juin

Apple WWDC Keynote : 19:00. L'annonce des puces M2 ? Le récap' plus long que la conf elle-même

7 juin

Sonic Central : 18:00. Sonic Frontiers sur le pianiste. (Twitch / Youtube)

8 juin

Call Of Duty: Modern Warfare II : 19:00. La suite du reboot. Le récap'

9 juin

Upload VR Showcase : 17:00. La VR n'en finit pas de ne pas décoller, mais ça n'empêche pas de lui accorder un stream dédié tous les ans. (Twitch / Youtube) Le récap'

juste après le SGFL. La fête aux indies chez Tim Schafer. Le récap' Devolver Marketing Countdown to Marketing : 23:59 juste après le Day Of The Devs. Humour douteux et jeux indies violents (Twitch) Le récap'

10 juin

Epic Games Store Summer Showcase : 20H. Pour les sociaux-traitres qui n'achètent pas leurs jeux sur Steam (Twitch)

11 juin

Guerrilla Collective : 17:00. La nouveauté cette année est qu'il y aura en même temps une page Steam dédiée avec plein de démos. (Twitch / Youtube)

juste après Guerrilla Collective. La conf' qui se regarde sous la couette avec un chocolat chaud. (Youtube) Future Games Show : 21:00, troisième conférence de jeux indies dans la même journée. (Twitch / Youtube)

12 juin

Xbox & Bethesda Games Showcase : 19:00. Microsoft va tenter un concept : nous remontrer les jeux présentés l'an passé et nous annoncer qu'ils sortiront l'an prochain. (Twitch / Youtube)

13 juin

Capcom Showcase : 23:59, peut-être enfin des nouvelles du DLC pour Resident Evil Village (Twitch / Youtube)

14 juin

Xbox Games Showcase Extended : 19:00. Aka "y en a un peu plus, je vous le mets quand même ?", on se demande comment Microsoft va pouvoir meubler pendant une heure et demie de plus, deux jours après sa grosse conf. (Twitch / Youtube)

16 juin

Overwatch 2 : Blizzard lance l'opération "on vous jure que c'est une suite"

Plus tard

THQ Nordic : 12 août. La plus grosse division du Embracer Group devrait montrer du Saints Row

EA

Ubisoft

Le mois de juin arrive à grands pas et avec lui sa cohorte de conférences abrutissantes. Comme chaque année, on va tenter de vous pondre des résumés pour que vous n'ayez pas à vous taper l'intégralité pendant qu'on sombrera gentillement dans l'alcoolisme (on réserve le champagne pour l'annonce d'un nouveau F-Zero). La liste avec les horaires se trouve ci-dessous et on la mettra régulièrement à jour avec des liens vers nos articles.