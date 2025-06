SHORTNEWS Jeux SEGA gratuits sur mobile mais... Ricardo il y a 39 min par email @Ricardo13Gaming

Les 9 jeux suivants (qui font partie de la gamme "SEGA Forever") sont passés gratuits (au lieu d'une paire d'euros jusqu'à maintenant pour chaque) sur iOS et Android, et il y a relativement du bon dans le lot. Le deuxième effet Kiss Cool c'est que leur développement/suivi ne sera plus assuré (ce qui rend le nom de la gamme assez cocasse). Donc attendez-vous à ce qu'ils ne fonctionnent plus un jour ou l'autre, probablement lors d'une future mise à jour de votre OS mobile.







La liste :



Crazy Taxi Classic

Golden Axe Classics

Shining Force Classics

Sonic CD Classic

Sonic the Hedgehog 4 Ep. II

Streets of Rage Classic

Streets of Rage 2 Classic

Super Monkey Ball: Sakura

Virtual Tennis Challenge