Day of the Devs 2022 : le gros récap'

C'est pas loin d'être une première cette année, car pour une fois, Tim Schaeffer et sa bande doublement fine ont fait l'effort d'aller chercher des jeux pour la plupart épatants un peu partout dans le monde. Et on commence avec un projet bien barré.Dans Time Flies , on joue une mouche qui devra utiliser le peu de temps qu'elle a à vivre pour accomplir une série de tâches dans une maison. Chaque partie dure en moyenne 80 secondes, voire moins si vous vous laissez piéger dans un papier tue-mouche ou un verre de vin. Le jeu en 1bit noir et blanc est développé par Michael Frei et Raphael Munoz et sortira sur PlayStation, Switch, PC et Mac en 2023. Choo Choo Charles de Two Star Games narre les aventures d'un personnage poursuivi par un clown-train à 8 pattes. Dit comme ça, ça n'est pas engageant, mais avec un peu de gameplay, ça rend déjà mieux. Cette course poursuite à travers un open-world vous proposera de prendre en main une locomotive qu'il faudra réparer et équiper de différentes armes. En chemin, il faudra penser à s'arrêter pour explorer les environs et pourquoi pas partir à la recherche de mystérieuses gemmes en évitant la faune locale. Un véritable OVNI à venir cette année sur PC.L'escape room virtuelle a le vent en poupe ces dernières années avec la série de jeux We Were Here. Les développeurs d' Escape Academy eux ont fait le chemin inverse puisqu'ils viennent du monde de l'arcade, plus précisément de bornes customisées pour proposer de l'escape room à plusieurs en salle d'arcade donc. Fort de leur expertise, ils sont en train de finaliser leur jeu vidéo qui l'on nous promet comprendra des puzzles qui ne se répètent jamais et un gameplay entièrement basé sur votre jugeote pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Sortie le 14 juillet sur PlayStation Xbox, Game Pass et PC.On reprend également des nouvelles de Animal Well , le sublime metroidvania 8bits de Shared Memory . Au programme, toujours un pixel art de qualité, une gestion des fluides/fumigènes et des éclairages dynamiques qui tabassent. Et sinon, son développeur nous a parlé plus en détail du jeu : des créatures qui pourront être amies ou ennemies, des items comme le frisbee qui donne accès à de nouvelles capacités et différentes utilisations (ici par exemple au lieu de le lancer n'importe comment, on peut s'en servir pour donner à manger à un chien qui nous barre la route). Son papa aime aussi à penser que certains puzzles annexes demanderont à la communauté de se creuser les méninges pour trouver la solution. Plein de promesses et une sortie on ne sait pas trop quand sur PS5 et Steam.Si vous êtes du genre à fouiner Twitter pour dénicher les futures petites perles indés, vous avez surement déjà dû entendre parler de Schim . Le jeu de Ewoud Van Der Werf (à vos souhaits) vous propose de sauter d'ombre portée en ombre portée sous les traits d'une grenouille comme elle le ferait d'un nénuphar à l'autre.? On y trouve certaines bonnes idées de puzzles basées sur des objets (et donc des ombres) en mouvement, il faudra donc bien calculer son coup pour enchainer les sauts. Le développeur nous parle également de quêtes pour aider d'autres Schims. Sortie à venir sur PC.Le segment Asie du Day of the Devs commence avec Fox and Frog Travelers: The Demon of Adashino Island de RIAS . Un jeu d'aventure en fausse 3D pré-calculée avec des angles de caméras fixes qui ressemble à un vieux Final Fantasy 3D ère PS1. On ne sait pas trop en quoi consistera l'aventure, si ce n'est une coopération entre une grenouille et une fille aux oreilles de renard face à des démons envahissants. A suivre d'ici sa sortie dans quelques années. Goodbye World par Yo Fujii nous propose d'abord une esthétique Gameboy Advance délavée du plus belle effet. Dans les faits, on y jouera un couple de développeurs indés en proie au doute pendant la création de leur jeu. Evidemment, le jeu s'inspire de Mother 3 , mais pas que. On y trouvera de vraies fausses séquences de jeu de plateforme sur une Gameboy créée de toute pièce. A suivre de près lors de sa sortie sur Steam en 2022.On termine avec un jeu intriguant : How To Say Goodbye de Florian Veltman et Baptiste Portefaix. Dans ce puzzle game pur, on réorganise un niveau en poussant des taquets/tuiles en haut en bas et de gauche à droite. Ce faisant, on va créer des passages et faire se balader des petits personnages fantomatiques dans les scènes. Des puzzles façon Rubiks Cube malins et une direction artistique mignonne, le tout porté par une musique envoûtante. On attend donc sa sortie de pied ferme cette année sur Steam.