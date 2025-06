7,463 milliards de dollars de recettes nettes totales

7,355 milliards de dollars de réservations nettes

Services en direct et autres 5,461 milliards de dollars de recettes nettes

Bénéfice net de 1,121 milliard de dollars et bénéfice dilué par action de 4,25 dollars

2,079 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation

Andrew Wilson (Chief Executive Officer : $30,529,835

Stuart Canfield (Chief Financial Officer) : $9,115,202

Laura Miele (President, EA Entertainment & Central Development) : $12,579,907

Mala Singh (Chief People Officer) : $7,664,899

Jacob Schatz (Chief Legal Officer) : $7,668,657

For fiscal year 2025, the annual total compensation of our median employee was $117,302, and the annual total compensation of Mr. Wilson, was $30,529,835. The ratio of these amounts is 260 to 1.

L’industrie du jeu vidéo ne va pas bien. Quoi qu’on en dise, une industrie qui brasse des milliards, mais qui licencie à tour de bras (au moins 14 600 emplois en 2024 et déjà 2500 pour cette année), cela pose problème. L’autre problème aussi, c’est le salaire d’ Andrew Wilson , PDG d' Electronic Arts , et de toute la direction, par rapport au salaire médian des employés.C’est donc via le document Proxy Statement and Notice of Annual Meeting 2025 , que l’on (ré)apprend que la direction et les actionnaires d’EA se mettent bien. Mais alors très bien. Par exemple, sur l’exercice 2025, EA a reversé pas moins de 2,7 milliards de dollars aux actionnaires. Mais évidemment, tout cela est grâce aux équipes qui “restent concentrées sur la satisfaction de nos joueurs, l'amélioration de notre portefeuille pour assurer une croissance durable et l'amplification de la puissance de l'IA pour ouvrir de nouvelles possibilités pour l'avenir du divertissement interactif.” (page 19 du document)Cette page est d’ailleurs très intéressante puisqu’elle précise noir sur blanc que “Our executive compensation program is designed to reward our NEOs for the achievement of Company-wide financial, operating and strategic objectives, and the creation of long-term stockholder value. These measures formed the basis of executive compensation decisions made by the Compensation Committee of the Board of Directors in fiscal year 2025.” En gros, pour les non fans de l’anglais, cela veut dire que tout est pensé pour faire de la thunes, et que celle-ci soit principalement redirigée vers les cadres dirigeants.Et on ne parle pas d’un petit livret A durement rempli au fil des années.Pourtant, le document précise bien que la boite a tout un programme pour “Offrir une rémunération hautement compétitive afin d'attirer et de retenir les meilleurs talents”, ou “Récompenser et motiver les performances individuelles et le leadership” ou encore mieux, “Éviter tout risque excessif lié à la rémunération.” Cela ressemble clairement à une société qui fait attention aux différents salaires et ne pas créer d'inégalité absurdes.Je passe donc directement à la page 42, la fameuse “Executive Compensation Tables”. Voici donc les salaires de 2025 pour la direction d’Electronic Arts.Notons que Andrew Wilson a touché 20 millions en 2023, puis 25 millions en 2024, et que toutes les autres personnes se font des +3 millions en moyenne chaque année. Evidemment, vous vous doutez bien que ce sont des salaires totalement claqués. Faisons donc tout de suite un saut dans à la page 52, Fiscal Year 2025 Pay Ratio, pour voir que toutes ces thunes ruissellent telle une belle rivière dans le fleuve des employés. Je vais copier/coller le texte pour ne pas dénaturer son sens :Voilà. Sans trop de surprise, on se rend compte qu'il y a un écart considérable entre le CEO et l'employé médian, avec un joli ratio de 260 pour 1. D’ailleurs, ce salaire médian est même à la baisse, passant de $149,000 en 2024 à $117,302 pour 2025. Tout le reste du document vise à argumenter sur cet écart totalement lunaire entre la direction, les actionnaires et les employés.Rappelons au passage qu'EA a licencié du personnel cette année. Par exemple en janvier chez Bioware l’info sur leur blog ) avec un chiffre non divulgué. Mais aussi en avril chez Respawn Entertainment avec une centaine de personnes à la porte . À cela s’ajoute à environ 200 personnes le même mois principalement chez Experiences d'EA (probablement remplacé par des chatbots IA) et dernièrement chez Cliffhanger Games à la fin mai, avec la fermeture du studio, l’annulation d’un jeu Black Panther et 75 personnes à la porte.Pour résumer, Andrew Wilson se fait 260 fois le salaire médian de ses employés et a signé pour virer 500 personnes en 6 mois.