Wild se transforme en Adorable Adventures

Vous vous souvenez de Wild ? L’énorme jeu en monde ouvert développé par Wild Sheep Studio et édité par Sony Interactive Entertainment, annoncé lors de la Gamescom 2014 pour une sortie sur PS4. Les envies de grandeurs de Michel Ancel, alors fondateur du petit studio de Montpellier et grand manitou en chef (avant de se prendre un tacle lors des affaires d’Ubisoft), étaient évidemment bien trop énormes pour ce petit studio, probablement inspiré par l’immense No Man's Sky.À l’époque, le cahier des charges était gargantuesque : monde ouvert de la taille d’un continent généré de manière procédurale, une météo dynamique ainsi que le roulement des saison, la possibilité de jouer un humain, mais aussi de prendre possession de n’importe qu’elle autre créature de ce monde, comme des loups, moutons, poissons, fourmis, chats, oiseaux, etc. Le tout avec un mode en ligne.10 ans plus tard, on sait maintenant que ce projet a été mis à la poubelle, mais le studio Wild Sheep Studio a continué de vivre sa petite vie, loin des regards et des projecteurs. Et ce n’est qu’aujourd’hui qu’il refait parler de lui avec Adorable Adventures , un projet toujours autant tourné vers la nature, mais avec des ambitions bien plus tenables pour un studio de cette taille.On y découvre un titre pour le moins mignon, proposant de prendre le contrôle de Boris, un adorable marcassin, ce qui est déjà assez original, devant se servir de son odorat pour retrouver sa famille à la suite d'un incendie. Une histoire probablement assez touchante, surtout quand on sait que le Sud de la France est une région souvent touchée par des feux de forêts.Évidemment, le petit Boris ne maîtrise pas encore tout à fait ses “pouvoirs” et devra traverser des prairies, hauts plateaux rocheux, grottes sombres et chemins ensoleillés, tout en utilisant son nez en suivant les pistes, afin de découvrir les secrets de la forêt et pourquoi pas, faire quelques rencontres amicales. On sent l’ambiance paisible du titre, accompagnée d’un sound design de grande qualité pour l’immersion, qui annonce déjà une aventure assez calme et reposante.Du côté technique, le studio annonce que le jeu tourne sous Unreal Engine 5 et que l’histoire sera racontée par une voix off, le tout dans un monde créé de toutes pièces par les petites mains humaines de ce petit studio. Pas d’IA, pas de génération procédurale, c’est du petit artisanat bien de chez nous !La date de sortie n’est pas encore fixée, mais on sait qu'il sortira au moins sur PC. D'ailleurs, la page Steam est déjà en ligne , permettant de “wishlister” cela rapidement.