Activision dévoile Call of Duty 2022

Après des semaines de teasing, Activision se décide enfin à montrer son Calofe millésime 2022, intitulé Call of Duty: Modern Warfare II , à ne pas confondre avec Call of Duty Modern Warfare 2 , les bases de données du monde entier ne vous remercient pas. C'est Infinity Ward qui est à nouveau aux commandes de cet épisode, continuation directe de Calofe 2019, et il y aura du solo avec la suite des aventures autour du monde du Captain Price et de son équipe de barbouzes, un mode coop, et un mode multi.Le trailer d'annonce est très court, monté comme il se doit à la M16, et ne montre rien de bien intéressant. La page officielle du jeu parle de "true next-gen experience" toutes les deux phrases mais ça n'empêchera pas le jeu de sortir aussi sur PS4 et Xbox One, ce qui explique pourquoi ça n'a pas l'air si fou graphiquement. Finalement, la seule vraie surprise (certes un peu éventée depuis quelques jours), c'est que la version PC fera son grand retour sur Steam . C'est toujours bon à prendre, même s'il y a fort à parier qu'il faudra quand même se cogner une surcouche Battlenet en plus pour le multi. Ca sort le 28 octobre, sur toutes les plateformes sauf la Switch évidemment.