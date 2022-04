Tribeca Games Festival 2022 : demandez le programme

Le Tribeca Games Spotlight avait été notre coup de coeur de l'E3 2021, avec une sélection qui privilégiait largement la qualité à la quantité, ce dont certains feraient bien de s'inspirer. Le festival remettra le couvert en 2022, pour une édition qui s'annonce un poil plus fournie avec neuf jeux :Il y aura donc à boire et surtout à manger, et la bonne nouvelle c'est que l'on pourra essayer des démos de tous ces jeux chez nous. Ne nous demandez pas où et comment par contre, on n'en sait rien, mais ça ne serait pas trop surprenant qu'ils fassent partie des très nombreuses démos du Summer Games Fest qui tombera en même temps.