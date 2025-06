Quelques sorties du "moment"

Wartorn

Monaco 2

Lost Skies

Drop Duchy

Windward Horizon

Monster Train 2

Cette semaine sort Wartorn, un joli roguelite de gestion d'escouade que j'avais rapidement testé, et apprécié, lors du Steam Néo Fest de début d'année.Je profite donc de cette actualité pour vous parler d'autres jeux que j'avais aimés à l'époque et qui sont sortis d'une façon ou d'une autre entre temps !D'abord, un petit trailer pour Wartorn, disponible sur l' EGS ou Steam en accès anticipé avec une belle promo pendant une semaine !Le second jeu de braquage coopératif rigolo situé dans le paradis fiscal à côté de chez nous est sorti début avril. Il est dispo sur Steam , Xbox et PS5. Malheureusement, il n'a que très peu d'évaluations d'utilisateurs, ce qui est toujours un maivais signe quant au succès commercial. Libres à vous d'arranger ça !Un jeu de survie, craft, aventure et navigation dans les airs qui m'en avait mis plein la vue en jouant avec un copain (et probablement bien moins sympa tout seul mais ça n'engage que moi). Sorti en accès anticipé à la mi-avril, sur Steam Celui-là a fait forte impression partout où il a été apperçu. Un mélange de Tetris, de Dorfromantik et de Slay The Spire. Il semble avoir plutôt bien marché et j'en suis content, c'est une jolie pépite qui se permet en plus d'être tout à fait abordable, à 15 balles sur Steam ou l' EGS Celui-ci est probablement le plus confidentiel de la liste puisqu'il s'agit d'un jeu plutôt niche développé par un 'tit gars tout seul pendant des années. C'était tout du moins mon impression quand j'ai débuté cet article, avant de m'apercevoir que ce jeu bac à sable marin, sorti fin mai, a déjà plus d'évaluations que Monaco 2, ce qui me surprend au plus haut point. La page Steam vous conseille de jouer à la démo avant d'acheter le jeu, ce qui représente un bonne dizaine d'heures avec une progression gardée si vous décidez de passer à la caisse. Le manque cruel du tutorialisation du jeu m'avait beaucoup gêné sur la démo, rendant le tout complexe pour qui ne se souvenait pas parfaitement d'avoir joué au précédent jeu , sorti en 2015. Je suis cependant ravi de voir que le jeu semble avoir trouvé une partie de son public.Je me souviens de Monster Train comme le premier jeu à hériter fortement de Slay The Spire en y apportant un twist important. Effectivement, on y joue des créatures et des sorts pour défendre notre locomotive sur différents étages, dans une structure similaire au daron du genre.Ce second opus est donc sorti fin mai sur Steam XBox Cerises et Switch . Il est également disponible via le Game Pass , si vous êtes utilisateur du bousin.