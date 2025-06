Xbox, AMD et un futur store ?

Apparemment, Sarah Bond (President of Xbox) avait envie de remettre Xbox sur le devant de la scène, surtout après un Xbox Games Showcase 2025 pas forcément foufou. Cette fois-ci, elle explique le récent virage que prend Xbox depuis quelques temps : pouvoir jouer aux jeux que l’on souhaite, où on le désire et avec les personnes que l'on veut. Et pour cela, le division jeux vidéo de Microsoft investit déjà dans le futur de ce qui équipera sa nouvelle génération de matériels : console, ordinateur portable, PC, cloud et accessoires. On l’aura compris, c’est le fameux “tout est Xbox”.Et pour cela, Xbox a établi un nouveau contrat avec AMD , qui se chargera de concevoir les CPU et GPU de tous ces matériels, notamment avec du Ryzen AI en veux-tu en voilà. Le mot est dit, Xbox va fortement s’appuyer sur l’IA pour en mettre partout, même quand on en a pas besoin.L'autre annonce assez importante étant aussi le fait qu'une compatibilité complète avec notre bibliothèque existante de jeux Xbox sera de la partie. L’idée étant probablement, puisque Microsoft semble vouloir tout passer ses prochains jeux en dématérialisés, de créer une sorte de “Steam à la sauce Xbox”, fonctionnant un peu partout, sur n'importe quel matériel et avec un OS dédié ou une application Windows.D’ailleurs, le “pas limité à un seul magasin ou liée à un seul appareil”, est assez spécial. On verra ce qu’ils ont en tête dans les mois à venir, mais là aussi, on peut se douter qu'ils vont proposer leurs jeux sur les stores concurrents et peut-être (ce serait vraiment bien pour le coup) avoir le droit de jouer sur PC ou autre chose, à ce jeu acheté sur le store PlayStation. Peut-être qu'ils ont cela en tête.