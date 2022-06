Upload VR Showcase 2022 : le petit récap'

Un Upload VR Showcase, c'est beaucoup de bruit autour de titres pas franchement excitants et déjà sortis cette année, une poignée d'indés pas encore matures poussés en avant et au milieu une ou deux vraies nouveautés. Et devinez quoi ? Cette édition 2022 fait tout comme d'habitude.Le show a débuté par la présentation de Broken Edge , un jeu de duels entre chevaliers en armure développé par les québecois de Trebuchet . Si on parle de ce jeu multi, comme on en a vu plein pendant la présentation, c'est 1. parce que c'est le premier, 2. parce qu'il a un look un peu original, pensé pour que le joueur se focalise non pas sur des modèles moches, mais plutôt sur ses coups. Et 3. parce qu'il met en avant ses patterns de coups qui permettront à n'importe qui de se familiariser avec le jeu, mais aux plus habiles de gagner dans les ligues en ligne. Le jeu sortira sur Quest 2 et SteamVR.Les touche-à-tout d' IzanagiGames reviennent sur le devant de la scène avec un... murder mystery en VR ! Oui, le concept est étonnant, mais on a furieusement envie d'y jouer. On doit y chercher un meurtrier et pourquoi pas empêcher la fin du monde virtuel qui sert de dernier paradis sur Terre. On y voit des séquences d'infiltration, des puzzles, des saynètes, pas mal d'inspiration japonaise. Bref, Dyschronia: Chronos Alternate sortira en 2022 sur Quest 2 et on a déjà envie d'y jouer.Vous vous souvenez de Mothergunship ? Si oui, vous serez ravis d'apprendre que ses développeurs Terrible Postuire Games remettent le couvert avec Mothergunship Forge , une version VR du rogue-like shooter aux armes débiles qui continue là son précédent délire. Le jeu sortira le 16 juin prochain sur Quest 2 et SteamVR. Espire 2 revient à nouveau nous présenter un peu de gameplay on l'espère moins gerbatif que sur le premier. Cette fois-ci les développeurs nous présentaient les variantes des avatars POE du jeu. Les Sinder reprend les capacités de l'unique avatar du premier jeu, tandis que Sooty lui est littéralement haut comme 3 pommes et peu se glisser sous des chaises ou dans des conduits, lancer des grenades soniques pour attirer des ennemis ou bien enclencher une vision de nuit avec suivi des cibles. Pour le mode coop multi, il faudra attendre encore un peu. De toute façon le jeu n'est pas près de sortir tout de suite, bien qu'il ait été annoncé pour cette année sur Quest 2.On passe très vite sur les innombrables titres multi qui ont tous quelque chose d'incroyable en commun, un gameplay générique au possible. On s'arrête par contre sur What The Bat? des développeurs de... What The Golf? Cette transposition en VR promet des challenges à la WarioWare où l'on devra par exemple caresser un chien, contrôler une grue, jouer au flipper ou faire faire des bisous à deux satellites à l'aide.. de battes de baseball. Lancement sur orbite cette année sur Quest 2 et SteamVR.Enfin, est-ce qu'on pouvait vraiment passer à côté de Among Us VR ? (oui, on ne va donc pas vous faire l'affront de vous dire quoi il en retourne).