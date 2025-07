ACTU [FACTORNEWS] Petit point sur la modération CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Les commentaires existent pour deux raisons : nous dire gentillement quand on écrit des bétises et étendre le sujet de la news (voire partir totalement hors sujet). Les gens ayant des goûts communs se retrouvent dans les mêmes news et ainsi nait une communauté. Si une news ne vous plait pas, vous êtes libres de le dire. A noter que vous êtes aussi libres de ne rien dire. Quand j'ouvre un journal papier, je ne lis pas la section sport car ça ne m'intéresse pas. Et si je la lisais, je n'irais pas écrire des lettres au spécialiste du handball pour lui dire qu'il ne parle que de handball et pas assez de football.



Il y a aussi une différence fondamentale entre ne pas être d'accord avec un rédacteur et le harceler dans toutes les news. La rédaction de Factornews est composée à 100% de volontaires. Ce sont des gens qui écrivent sur leur temps libre. Parfois c'est pendant une réunion Zoom interminable. Mais en général, c'est du temps de pris sur autre chose : dormir, jouer avec ses gamins, préparer un plan de domination mondiale... La modération prend aussi du temps et très franchement c'est le boulot que personne n'a envie de faire donc on a été un peu laxiste. Mais on va devoir rectifier le tir.



Donc. Si vous n'êtes pas cordiaux envers les rédacteurs et envers les autres membres de la communauté, vous prendrez la porte. Sans avertissement. La charte du site est claire et rappelée à chaque fois que vous écrivez un message : "Ecrivez dans un français compréhensible par tous, tout propos jugé inutile, inintéressant ou injurieux sera sanctionné par une modération du message voir une exclusion du site". Très franchement, si on n'est pas capable de se respecter les uns les autres et d'émettre des critiques sans utiliser des insultes, on ne vaut pas mieux que l'autre bord.