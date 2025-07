USB-Spécial

Le principal intérêt d'un port USB est dans le nom : son universalité. L'arrivée de l'USB-C a démultiplié les capacités du port mais a conservé son universalité. Si un port USB-C supporte une sortie vidéo, on doit pouvoir brancher n'importe quel adaptateur HDMI ou DP conçu pour. C'est grâce à cela qu'on peut faire plein de bétises avec un smartphone ou que JSAUX a pu sortir un dock pour le Steam Deck avant celui de Valve.Vous pouvez brancher le même dock à votre smartphone ou votre MacBook. Par contre branchez le à une Switch 2 et vous ferez chou blanc niveau sortie vidéo voir niveau niveau alimentation. The Verge a tenté de comprendre pourquoi et il semble que Nintendo utilise un protocole propriétaire connue uniquement par Nintendo. Voilà pourquoi il n'y a actuellement aucun dock non-Nintendo pour Switch 2 ou que vous pouvez vous brosser pour utiliser votre bon vieil adaptateur USB-C vers HDMI.