Quand Streum On Studio a annoncé qu'ils redevenaient indies , on s'est pris à rêver d'un nouvel jeu dans l'univers de E.Y.E Divine Cybermancy . Il semble que nos prières ont été entendues : le studio vient de publier un teaser et ça sent fort la cuisine à l'EYE. Rendez-vous dans quelques jours/semaines/mois pour l'annonce officielle. Streum On a aussi mis à jour leur site web