Xbox : à fond dans la VR mais pas trop

Microsoft et Meta ont sorti aujourd'hui le Meta Quest 3S Xbox Edition qui comme son nom l'indique est un habillage Xbox pour le Meta Quest 3S. Pour 400 euros, le pack comprend : le casque en version 128 Go, les manettes Touch Plus, une manette Xbox sans fil, le Elite Strap, 3 mois d'abonnements au Meta Horizon+ et 3 mois d'abonnements au Game Pass Ultimate. Vous l'avez déjà compris : le but est de jouer au jeux Xbox avec le Xbox Cloud Gaming en affichant le tout sur un écran géant virtuel dans le casque histoire de bien voir les artefacts de compression. A noter que vous pouvez faire exactement la même chose avec un Quest "normal", genre celui qui prend la poussière depuis que vous avez fini Alyx.Au passage, la nouvelle version de l'appli Xbox pour Windows est disponible en beta . Comme sur les futures ROG Xbox Ally, elle permet d'accéder directement à ses ludothèques Steam, Battle.net, et autres. C'est le même principe que GOG Galaxy/Playnite/Lutris et ça permet surtout de se rendre compte qu'on a beaucoup trop de jeux.