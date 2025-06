Dreamsettler tourne au cauchemar

Un des jeux que j'ai finis cette année est Hypnospace Outlaw , une sorte de simulation du web des années 90. C'est très très bien pensé et je vous le recommande fortement. Vous devez probablement l'avoir déjà dans votre ludothèque grâce aux jeux gratuits EGS ou Amazon Prime. Si ce n'est pas le cas, il est sur Steam pour pas trop cher . Sa suite, Dreamsettler , était en développement depuis quelques années et devait simuler le web des années 2000s à grand coup d'animations Flash et de forums de discussions.Le jeu vient d'être purement et simplement annulé par son créateur, Jay Tholen, à qui on doit aussi Dropsy . Il explique le pourquoi du comment dans une vidéo mais en gros lui et son équipe n'ont pas assez d'argent, ils ont vu trop gros et il est en burnout. La vidéo est assez dure à regarder : Jay est au bord des larmes tout le long et on sent qu'il a beaucoup de mal à lâcher son bébé. C'est souvent la réalité du développement indie : des gens qui bossent très dur très longtemps pour un salaire misérable (voir inexistant).