Factor Aréoport : Falcon BMS et Moza

Falcon BMS 4.38

Le nouveau matos à Moza

En ces périodes caniculaires, il m’est difficile de lancer le simulateur de voitures sans être en nage dès le premier virage. Voilà pourquoi j’ai décidé d’aller me rafraîchir dans les airs et ça tombe bien, car il y a quelques petites actualités aréoportées, et pas des moindres !C'est l'événement milsim du moment : Falcon BMS , l'antédiluvien simulateur de F-16 totalement gratuit a enfin sorti sa mise à jour 4.38 attendue de longue date. Au programme de cette avancée majeure sortie le 1er juillet dernier, de sacrément plus beaux graphismes avec des reliefs accentués, de nouvelles unités au sol et dans les airs, ainsi que de nouveaux modèles de cockpit. Pour l’avoir lancé vite fait sur mon ordinateur portable pour voir, le nouveau moteur est beaucoup plus gourmand mais le changement est drastique. Si vous voulez plus d’infos sur Falcon BMS, je vous renvoie à mon article du début d’année. Le tout se télécharge ici Moza (encore eux) a dévoilé lors de la FlightSimExpo 2025 qui se tenait à Providence aux États-Unis un nouvel écosystème complet de simulation de vol militaire. La marque chinoise y a présenté une base de joystick à retour de force de 6 Nm, l'AB6 FFB Flight Base auquel il faut ajouter son manche, le MHG Flightstick.Maintenant qu’une des mains est occupée, l’autre pourra se satisfaire d’une manette des gaz universelle, le MTQ Throttle Quadrant. L’avantage ici est que la poignée est interchangeable pour passer du vol militaire au vol commercial.Ok, mais que fais-je de mes petits petons, jaloux de mes paluches bien servies en matériel hors de prix ? Eh bien, il vous suffit de rajouter le nouveau palonnier de la marque, le MRP Rudder Pedals ! Et puis si vous avez encore de la place sur votre bureau, vous pouvez installer le FMP18 Front Panel System, la reproduction d’un cockpit de F/A-18 avec ses trois écrans MFD, une myriade de boutons ainsi que les contrôles de radio, de pilote automatique, et patin couffin.Tout ce nouveau bazar se contrôle depuis le MOZA Cockpit Software, l’équivalent du Pit House pour la course.Si Moza avait déjà sorti quelques produits de simulation aérienne (dont une base de 9 Nm à retour de force), il s'agit effectivement ici de leur premier écosystème cohérent de bout en bout, de quoi horrifier votre partenaire de vie en essayant de vous justifier que si la guerre arrive jusqu'à chez nous, au moins vous serez prêt. Avec le Front Panel, ils viennent carrément chasser sur les terres de WINWING, jusque là un peu seul sur ce marché. Comme d’habitude, le constructeur insiste sur la qualité de fabrication de ses périphériques, du ressenti de leur boutons et de leur LED personnalisables. À voir quand et surtout à combien ces nouveaux bidules vont être proposés.