Keynote Apple WWDC 2022 : le gros récap'

IOS 16 (and co.)

HOME

CARPLAY

WATCH OS 9

iPadOS 16

tvOS 16

Nouveaux Mac et macOS Ventura

Nouvelle puce Apple Silicon M2

Nouveau MacBook Air M2

Nouveau MacBook Pro 13" M2

macOS 13 Ventura

Et le jeu vidéo dans tout ça?!

Les keynotes Apple se suivent et se ressemblent mais il y a toujours quelques produits et fonctionnalités plutôt bienvenus au milieu de leurs annonces à base de superlatifs dignes d'un titre de Street Fighter. Mais trêve de digressions, passons sur la forme pour nous intéresser au fond : que nous réserve Apple pour les mois à venir ?PS : Cet article a été agrémenté de quelques infos glanées sur les internets après la keynote. Les différents OS d'Apple sortiront cet automne (pas plus de précisions pour le moment). Enfin sachez qu'Apple offre l'accès à toutes leurs nouvelles API aux développeurs. C'est normal me direz-vous, mais ça change de l'Apple d'il y a quelques années, qui n'est plus si fermée et ce n'est pas trop tôt.Le nouvel OS des ibidules apportera son lot annuel de nouveautés, et un des plus grand changement cette année aura lieu sur l'écran de verrouillage. Ainsi nous auront droit à de nombreux choix de personnalisation à presque tous les niveaux. L'UI ressemble beaucoup à ce que l'on peut trouver sur les cadrans de l'Apple Watch.Nous pourrons ajouter des widgets, ainsi que des: ce sont des widgets "live" où l'on pourra suivre en temps réel (et directement sur le lock screen) l'avancée de notre commande Uber Eats ou bien le score du match en cours de son équipe préférée.Nous pouvons créer plusieurs écrans de verrouillage pré-paramétrés, et avec, vous pourrez par exemple vous focaliser sur votre travail, puis changer d'écran de verrouillage et avoir un nouveau focus sur vos activités personnelles.Un update de l'applicationvous permettra entre autres d'annuler le dernier message envoyé et ça c'est très cool. On attends de connaitre les limitations.La dictée a été revue pour plus de simplicité, et notamment pouvoir dicter et écrire au clavier virtuel en même temps, voire corriger à la main directement ce qui est dicté.est une sorte d'OCR vous permettant de manipuler du texte (sélectionner, traduire...) à l'intérieur d'une photo. iOS 16 ajoute la possibilté de le faire dans une video en cours de lecture ce qui est assez fort.Passons rapidement à l'applicationavec laquelle Apple rêve de faire de votre iPhone le passe-partout numérique universel.Déjà annoncé il y a quelques semaines, l'iPhone peut désormais faire office de terminal de paiement. Toujours côtédeux nouveaux services feront leur apparition avec cette 16e version d'iOS,(paiement en plusieurs fois sans frais) et(tracking postal automatique après un achat effectué via Apple Pay).On poursuit le tour du propriétaire avec la mise à jour de, qui intègre toujours plus de pays en 3D, et la France fera partie du lot ce coup-ci. Une nouvelle fonction appeléevous permettra de faire jusqu'à 15 arrêt sur votre trajet GPS.Côté des, on pourra détourer un sujet (personnes, objet, animal) en cliquant dessus puis en le faisant glisser, l'IA se chargeant de faire le détourage seul. A voir en pratique, mais si c'est performant ça peut être encore une feature très sympathique, qui sera également disponible sur macOS Ventura.Du côté de la famille,améliorera la gestion du contrôle parental (déjà bien pourvu), avec une fonction assez pratique d'ajout de temps d'utilisation sur l'appareil de votre tête blonde directement en envoyant un iMessage.En famille on peut aussi faire autre chose que se fliquer, du coup pour resserrer les liens Apple a créé une. Partant du principe que tous les membres de la famille on un iPhone (ben voyons) et prennent des photos chacun de leur coté, même pour un événement commun, il sera possible de rassembler ces souvenirs en un seul endroit, facilement. On pourra donc ajouter ces clichés à la main, activer un toggle au moment de prendre la photo ou bien encore en envoi automatique suivant des règles, en plus des suggestions de l'iPhone, mais ça c'est faire un peu trop confiance à l'IA.Concernant la sécurité, une nouvelle fonction a été dévoilée :. C'est une protection contre les relations abusives, avec par exemple la possibilité de couper toutes les connexions/autorisations faites avec un tiers. Ce n'est pas très glamour mais bienvenu.Voilà pour l'aperçu des fonctionnalités phare, d'autres arriveront sur iOS 16 à sa sortie.L'annonce importante est le ralliement d'Apple au standardL'avenir nous dira si celui-ci deviendra le standard majeur dans le domaine.Apple a présenté ce qu'il nomme la "nouvelle génération" de Carplay, avec de nombreux ajustements et ajouts comme la commande de votre climatisation directement dans Carplay. Cette mouture est pensée pour s'adapter à chaque véhicule avec une expérience personnalisée, à voir pour les fortunés qui pourront s'équiper.Sur la montre connectée la plus vendue au monde, l'OS ajoute de nouveaux cadrans, de petites améliorations ici et là, sur la partie sommeil comme sur la partie sportive avec de nouveaux exercices et améliorations ainsi que trois nouvelles métriques pour la course. L'appsera dispo pour tous les iPhone, même sans apple Watch, utilisant les capteurs de l'iPhone. Rien de bien fifou ici.Restons sur la santé avec une nouvelle application iOS :. Comme son nom le suggère fortement, c'est une App de suivi de ses prises de médicaments. On pourra surveiller les interactions entres médicaments et éviter les effets indésirables. On pourra aussi prendre en photo la boite de son médoc et l'appli pourra le reconnaitre pour vous donner toutes les infos nécessaires.L'OS des tablettes pommées s'émancipe de plus en plus pour se rapprocher de macOS de version en version, et cette année cela prends forme sous l'appellation, qui apporte les fonctionnalités du mac à l'iPad. Ainsi on retrouvera directementdans iPad OS (Minimum avec puce M1) ! Cela aura en plus pour effet de pouvoir superposer les fenêtres (comme sur ordinateur) et même les redimensionner. Le multitâche accordera 8 apps en fonctionnement simultanées, et l'iPad sera mieux intégré à un écran externe (affichage déporté, et non plus seulement dupliqué). Avec un clavier et une souris, l'iPad devient un véritable ordinateur (ou presque).Nous pourrons mieux échanger au travail (dans un environnement Apple) grâce à. Par exemple dans Messages, on pourra partager un document et le modifier de manière collaborative (comme un Google Doc). Ou encore faire un appel Facetime et partager ce que l'on voit sur Safari.Autre application, Freeform vous permettra de partager un tableau blanc, collaboratif également. En plus de nos dessins d'artistes signés à la pointe de l'Apple Pencil, on pourra mettre tout type de document dessus (liens, pdf, photos etc...)Apple a décidé de faire l'impasse sur tvOS pendant la Keynote, mais il y aura également quelques nouveautés à l'automne pour le petit boitier TV d'Apple. Ainsi le support du HDR10+, des interactions avec les autres OS d'Apple possible pour les developpeurs d'applications tvOS, ainsi que des améliorations sur la gestion des profils d'utilisateurs dans les apps feront partie des nouveautés.De plus Matter sera intégrée, dans cette version 16, sans doute plus tard.C'est le M1 en plus meilleur mieux. Toujours le même focus sur le rapport perfs/conso (le meilleur au monde dixit la pomme). Il est question d'un gain de performance de 18% pour le CPU, de 35% pour le GPU, de 40% pour les réseaux de neurones et de 50% pour la bande-passante mémoire. Le M2 supporte jusqu'à 24 Go de RAM et peut décoder des vidéos 8K (H.264, H.265 et ProRes) sans problème. Deux nouveaux MacBook comportant cette nouvelle puce ont été présentés :Redesign du chassis, 20% plus fin, retour du chargeur MagSafe(!), 2 ports Thunderbolt 4/USB4 + prise jack, 13,6" bords fins et encoche chérie d'Apple, un meilleur écran, une meilleure webcam (1080p), un son spatial audio avec dolby atmos, Touch ID sur le clavier. Comme le MacBook Air M1, il dispose d'un refroidissement totalement passive et est donc silencieux. Il tient 18h en lecture vidéo et peut être rechargé à 50% en 30 minutes avec le chargeur approprié.Les réactions ont tout de suite fusé pour dire qu'il était trop cher, mais heh, c'est Apple ma bonne dame, c'est le M2 mon bon Monsieur. Non en vrai il est trop cher quand on augmente la RAM et l'espace disque. Surtout qu'il n'accepte toujours qu'un seul écran externe...Pas de redesign pour lui, dommage Eliane. Ca en fait donc le dernier MacBook avec le TouchBar. Il tient 20h en lecture vidéo et comporte un bon vieux ventilo des familles pour refroidir tout ça. Comme le Air, ce MacBook "Pro" ne sait gérer qu'un seul écran externe. Misère.Comme pour iOS, Apple a mis en lumière quelques nouvelles fonctionnalités, dont la plus voyante est. Une nouvelle façon de gérer ses fenêtres sur macOS, qui devra donc coexister avec le dock (fenêtres minimisées) et les Spaces (espaces de travail). Stage Manager vous permettra de placer vos fenêtres ouvertes sur le coté (avec un effet 3D), et un seul groupe de fenêtre au centre qui occupera donc la plus grosse partie de votre affichage.A voir à l'utilisation, mais cela semble être encore un plâtre sur une fenêtre de bois avant de voir peut-être un jour une vraie refonte du Finder. Ensuite pêle-mêle nous avons eu droit aux améliorations de :(résultats enrichis),(annuler l'envoi d'un mail comme sur iMessage ou planifier l'envoi), et(groupes d'onglets partagés : partager des onglets et voir dessus les contacts y ayant accès).est la grosse nouveauté et l'implémentation d'Apple de la FIDO Alliance . L'idée est de faire disparaitre les mots de passe au profit d'une authentification via son télépphone.Continuons avec des améliorations des'étends sur Facetime. On pourra donc passer d'un appareil à l'autre durant l'appel.: votre iPhone comme webcam ! L'iPhone est automatiquement reconnu comme camera sans branchement. Il faudra juste un support sur votre écran et à vous la fonctionnalitéqui m'a bien plu. Ici, avec une seule camera (celle de l'iPhone) nous auront droit à deux prises de vues séparées : votre visage, et vos mains. Vraiment cool, à voir niveau qualité en situation réelle.Oui oui on y arrive. Apple en a parlé (brièvement) par deux fois durant cette keynote chargée, du côté du Mac et ensuite pendant la partie iPadOS. Par contre, aucun mot sur Apple Arcade, mon petit coeur est brisé. Mise en avant de l'API, avec un accès aux ressources plus rapide. Ils ont rapidement expliqué ce que sera le DLSS/FSR d'Apple nommé, intégré à Metal 3.Sur Mac pour illustrer tout ça, Masaru Ijuin-san, Manager of Capcom's Advanced Technical Research Division (rien que ça), est venu nous vanter (ou plutôt faire la pub de manière obscène) de la puissance incommensurable des Apple Silicon, et comment Resident Evil Village est beau et fluide grâce à eux (1080p sur MacBook Air M2 et 4K sur un Mac Studio).Malheureusement, la vidéo présentée montrait quelques toussotements au niveau FPS venant contredire le Japonais, mais néanmoins sympathique, employé de Capcom. Espérons que ce sera réglé pour la sortie du titre, car Resident Evil Village est prévu pour sortir cette année sur Mac. Autre jeu présenté, No Man's Sky sera le premier titre à utiliser le MetalFX Upscaling, mais tout comme RE8, la vidéo n'était pas d'une fluidité à toute épreuve.Sur iPad c'est Divinity: Original Sin 2 qui a été choisi comme bref porte étendard. C'est coup double pour Larian vu que Baldur's Gate 3 avait été montré pour démontrer ce que le M2 a dans le ventre. En ce qui concerne, quelques nouveautés sont attendues comme l'arrivée des Activities dans l'application. De son côté,permettra via Gamecenter de lancer une partie en ligne plus facilement, avec chat vocal et visio. Ces nouveautés Gamecenter seront bien entendu également disponibles sur Mac et iOS.A part ça, les manettes Switch (Joycons et Pro Controller) seront compatibles iPadOS 16, tvOS 16, iOS 16 et macOS Ventura (Les manettes de Nintendo s'ajouteront donc aux pads Xbox One S et Series et PS4/PS5). Du coup par extension, il est fort probable que les pads 8BitDo le soient aussi (car reconnus sur Switch comme manette Switch Pro Controller). On me souffle dans l'oreillette que des volants/pédales/levier de vitesse seront également compatibles macOS Ventura (comme par exemple les Logitech G920 et G29).Autre bonne nouvelle, Grid Legends sortira cette année avec une prise en charge native des puces Apple Silicon (mais exclusivement en démat' sur le Mac App Store). Alors noyé au milieu de toutes ces annonces, la partie jeu vidéo peut paraître anecdotique vu de loin, mais elle n'a jamais été aussi présente que cette année, et a même pris la place de l'Apple TV par exemple. Il va être interessant de suivre Apple sur le marché du jeu vidéo dans les années à venir.