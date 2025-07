Le million, le million !

L’initiative citoyenne européenne Stop Killing Game a eu bien du mal à décoller, la faute en grande partie à un brouillard de désinformation majoritairement attribuable à Thor/PirateSoftware, undéveloppeurrecyclé en streamer affabulateur. Mais après une mise au point de Ross et un debunking en bonne et due forme, les signatures ont enfin afflué, aidées par des mises en avant et des collaborations de la part de youtubeurs influents.Le million de signatures, a donc été atteint hier, mais il n’est pas encore l’heure de sortir le Champomy. Premièrement, il est préférable d’atteindre une certaine marge de sécurité dans les signatures car celles-ci seront vérifiées une fois l’initiative close, et toute erreur de saisie rendrait une signature caduque. Pire encore, il y a des soupçons de fausses signatures , car il paraît fort étrange qu’il y ait eu un pic d’adhésion en pleine nuit en Europe.