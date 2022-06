Future Games Show: Summer Showcase 2022, le gros récap'

Wildmender sera un jeu de survie/ferme/exploration en multi avec un style rappelant un peu Journey. Ca sortira en 2023 sur PC, Playstation et Xbox.

Robobeat, un autre FPS à rythme aux graphismes assez stylisés. Sortie en 2023 sur Steam

Scathe qui sort le 22 août sur Steam. Du bon gros FPS jouable en co-op



On enchaîne avec un montage de jeux ukraniens. On en retient: Je prenais des notes effrénées sur American Arcadia avant de me rendre compte que c'est la troisième fois qu'on le voit en trois jours.Le FGS a pensé à notre Zaza national en montrant la première bande-annonce de Alaskan Truck Simulator . En bonne production Movie Games non seulement on conduit le camion mais en plus on vit ce que le chauffeur vit en dehors. Ce sera le premier jeu zen de la soirée. Sorties prévues sur PC, Playstation et Xbox à la fin de l'année et une démo est dispo sur Steam The Entropy Centre c'est Portal y compris l'IA qui parle mais avec un flingue qui peut rembobiner le temps. Sortie sur PC et consoles cette année.On enchaîne avec un montage de jeux ukraniens. On en retient:

Puzzle For Cles : un mélange plateforme/puzzle au style 2D adorable. Un démo est dispo sur Steam. Sortie deuxième trimestre 2023.

This Rain May Never End : un jeu d'aventure en noir et blanc (ou presque) avec des animaux anthropomorphiques. Une démo devrait être sur Steam.

Farlanders : city builder au tour par tour dans lequel on terraforme Mars

Through the Nightmares : de la plateforme-action en 2.5D dans lequel on incarne le marchand de sable. Une démo est dispo sur Steam

On a l'impression que le précédent showcase Future Games Show a eu lieu il y a seulement quelques mois alors qu'en réalité... c'est exactement le cas . Du coup on se demande bien ce que Games Radar va pouvoir dire de nouveau en si peu de temps. Mes collègues ont choisi de faire l'impasse sur les autres conférences du jour mais je sens que celle-là, c'est la bonne. Et puis de toute façon je suis debout et je suis majeur, vacciné, cafféiné et marijouané. Rien ne peut m'arrêter !Après une pub relou pour une carte de crédit "pour joueurs", on découvre les présentateurs du jour : Doug Cockle et Denise Gough alias Geralt et Yennefer dans les jeux The Witcher. Ca aurait pu être chouette mais c'était assez triste vu qu'ils se filmaient chacun dans leur coin et que Doug a tenté d'utiliser la webcam de son PC portacle Acer pour se filmer.Le premier jeu présenté fut Outpost , un FPS qui mélange survie, exploration, construction de base et tower defense. C'est développé par Lighting Games et ça sortira un jour sur Steam Luto sera notre premier jeu d'horreur-psychologique du jour. Le gameplay semble très walking simulator mais c'était suffisamment inquiétant pour donner envie d'en savoir plus. C'est le premier jeu de Broken Bird Games et ça sortira sur Steam et Playstation cette année. Nightingale revient nous faire coucou avec une nouvelle vidéo de gameplay pour montrer que le jeu utilisera le nouveau gimmick à la mode : un jeu de cartes. On se lasse pas de l'univers par contre. Sortie en early access à la fin de l'année. Tray Racers est le nouveau jeu des créateurs de Phogs . On fait de la luge dans le sable dans un monde post-apo "adorable" qui semble être un euphémisme pour moche. Ca sortira en 2023 sur Steam et Switch.On enchaine avec un montage de jeux de l'éditeur Kwalee. On retiendra : Morbid Metal est le produit de Felix Schade, un type tout seul. C'est un hack'n slash à la sauce rogue-lite dans lequel un cyberninja affronte des robots géants sur fond de heavy metal. Jugez plutôt. Ca sortira un jour sur Steam Rocket League version golf. Ca se joue jusqu'à huit en multi. Le but est d'être le premier à pousser sa balle dans le trou avec sa voiture. Mine de rien. ça a moyen d'être très rigolo. Une démo est dispo sur Steam