Le jeu à la con du mercredi

Je déterre cette rubrique car une petite perle vient de tomber sur l'Internet multimédia : la première bande-annonce de Full Metal Schoolgirl. Le scénario est le suivant : en 2089, le Japan est contrôlé par une corpo géante appelée Meternal Jobz qui emploie des cyborgs-esclaves et qui a inventé la journée de travail de 24H. On joue le rôle d'une écolière-cyborg qui va libérer le tout à grands coups de minigun en défonçant les 100 étages du siège social.



Forcément, c'est produit par D3 Publisher, l'usine à série Z japonaise. C'est développé par Yuke's à qui on doit Earth Defense Force: World Brothers et sa suite, des nanars de classe mondiale. Ca sortira sur Steam, PS5 et Switch 2 le 23 octobre 2025.