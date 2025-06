Il fait chaud. Les cartes météo virent au rouge vif et vous avez 30° à l'ombre, volets baissés et le ventilo à fond chez vous ? Heureusement, FuturLab est là pour vous rappeler que PowerWash Simulator 2 est toujours prévu pour cette année avec entre autres , des nettoyeurs de surface, des plateformes élévatrices et du coop en écran splitté. En espère donc que tout cela arrivera bientôt sur Steam, EGS, Windows Store, Xbox Cerise et PS5/PS5 Pro.