Les vendredis à la mod

Le patch 1.5 pour S.T.A.L.K.E.R. 2 est sorti et il introduit un véritable système A-Life comme les précédents opus mais aussi le support des mods que vous pouvez partager sur le Workshop et Mod.io . Pour créer les mods en question, vous pouvez utiliser le Zone Kit mais il y a un hic. Il nécessite d'avoir 700 Go d'espace disque. SEPT-CENT GIGAOCTETS. Au vu des captures, il semble qu'on télécharge une version complète de l'éditeur Unreal Engine 5 ainsi que l'intégralité des assets du jeu.Il était déjà possible de modder ses jeux GoG mais CD Projekt vient de simplifier les choses avec un système ressemblant au Steam Workshop qui permet d'installer des mods en un click . Contrairement au Workshop, c'est CDP qui choisit quels mods seront dispo ce qui explique pourquoi il y en a que sept pour l'instant. Ou plutôt six vu que Skyblivion n'est pas sorti. La partie "corporate" de cette news étant maintenant finie, il est temps de parler de mods pour de bon.Et un portage PC de plus d'un jeu N64 pour Harbour Masters ! Après Ocarina of Time, Majora's Mask et Star Fox 64, c'est au tour de Spaghetti Kart de débarquer sur nos bécanes. Comme toujours, il vous faut la ROM officielle du jeu. Bien évidemment ça tourne sur Steam Deck et vous pouvez même importer vos circuits customs. Il y a encore quelques bugs mais largement de quoi s'amuser. Ca se télécharge directement sur GitHub Continuons dans la série "les avocats de Nintendo vous surveillent" avec Smash Remix 2.0 . Il s'agit d'un gros patch pour la ROM de Super Smash Bros. qui ajoutent une douzaine de nouveaux personnages, des nouveaux niveaux, des nouvelles musiques, des nouveaux modes de jeu... Jeff Manning, qui doublait le présentateur dans le jeu original, a même repris du service pour l'occasion ! Si vous avez une flashcart, vous pouvez y jouer sur une vraie N64 à condition d'avoir l'Expension Pak.Il y a 5 ans, on vous parlait de 3DSen, un émulateur qui ajoute une troisième dimension aux jeux NES. Il vient de sortir en un 1.0 sur Steam et le résultat est assez dingue. Plus d'un centaine de jeux sont supportés. En plus de la 3D, l'émulateur ajoute un système d'éclairage dynamique et tout ce qu'on attend d'un émulateur moderne (sauvegardes, retour arrière...). Ca coûte moins de 10 euros en soldes pour la version classique et un peu moins de 20 euros pour la version VR Et si les personnages de Team Fortress 2 débarquaient dans Half-Life 2 ? Le concept semble absurde mais c'est pourtant une réalité avec Lambda Fortress. Ce mod de CoaXion permet de se (re)faire Half-Life 2 en incarnant un des héros de la bande. Mieux encore : vous pouvez inviter vos potes et faire le tout en co-op. Vous pouvez même importer votre inventaire TF2 et si vous en avez fini avec HL2, vous pouvez faire d'autres campagnes fondées sur le source ! Un mod qui peut s'injecter dans un autre mod ! CoaXion a même eu la bénédiction de Saint-Gabe vu que le tout débarque prochainement sur Steam