Alzara Radiant Echoes restera dans un tiroir

Il y a un an environ, Studio Camelia présentait la première bande-annonce de ALZARA Radiant Echoes , et honnêtement, ça envoyait sévère. Le studio de Montpellier promettait une grande aventure aux accents méditerranéens, pour ce RPG au tour par tour qui se voulait être un hommage à des jeux comme Golden Sun et Final Fantasy X.Et à l'époque, on en avait pas, jusqu'à l'annonce du compositeur Motoi Sakuraba au Future Of Play Direct 2024 , connu pour avoir travaillé sur les bandes originales de Baten Kaitos, la série des Tales Of, un paquet de Valkyrie Profile et Star Ocean, ou encore Dark Souls 1 à 3, en passant évidemment par Super Smash Bros. Ultimate. Bref, un CV long comme le bras, qui pesait lour dans la balance du Kickstarter du projet.Surtout si on ajoute cela l'illustrateur Yoshiro Ambe pour le design des personnages, qui a aussi un gros CV, avec ses travaux pour Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Trials of Mana, Romancing SaGa 2 Remake, ou encore Fire Emblem Heroes, pour ne citer que les gros noms. Au passage, il dispose d' une page Pixiv avec beaucoup de ses travaux, et il a un sacré coup de crayon !Mais vous vous doutez bien qu'il y a un mais. Malgré un développement qui, semble-t-il, avançait comme il fallait, une page Kickstarter qui a rapporté pas loin de 300 000 balles, la mauvaise nouvelle est tombée : le Studio Camelia ferme ses portes, et emporte avec lui le développement de ALZARA Radiant Echoes. En tout cas, jusqu'au jour où ils trouveront une solution. Ils expliquent tout par ici , mais globalement, et malgré la moitié du financement bien sécurisée, ils n'ont pas réussi à trouver un éditeur pour le reste, ou en tout cas, une boite qui souhaite investir dans le projet.