Nexus Mods change de patrons

Il y a près de 24 ans (comme Factor !), Robin "Dark0ne" Scott fondait Nexus Mods, un des premiers sites de modding et la référence actuelle. Même si ces jours-ci, il a une équipe d'une quarantaine de personnes pour l'aider, DarkOne est resté le patron et le membre le plus actif de Nexus Mods pendant toutes ces années. Le modding étant un milieu bien particulier bourré de problèmes (coûts d'hébergement, problèmes légaux, controverses sur le contenu...), le stress accumulé a pesé sur sa santé mentale et physique . Tout cela est raconté dans un long message.Il a donc décidé de vendre le site à une boite appelée Chosen qui fait des choses assez nébuleuses dans le domaine du JV mais généralement centrées sur la monétisation. Du coup les nouveaux patrons ont tenté de rassurer les fans en promettant que les mods resteront gratuits et qu'ils resteront la propriété de ses créateurs. Mais Chosen reste assez vague sur ce qu'ils vont changer sur le site. Donc on reste confiant mais vigilant. Quant à DarkOne, il restera sur le site mais principalement pour faire ce qu'il aime vraiment à savoir discuter avec la communauté. Une pré-retraite méritée en quelque sorte.