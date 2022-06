State of Play : le gros récap'

un portage de Resident Evil Village en réalité virtuelle est en développement

le nouveau RE 4 aura du "contenu PS VR2", sous-entendu que tout le jeu ne sera pas jouable avec le casque (ce que les moddeurs PC s'empresseront de corriger)

No Man's Sky supportera le PS VR2

Il y aura une version PS VR et PS VR2 de The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2

A défaut de faire une conférence longue et ennuyeuse, Sony a fait un petit State Of Play de 30 minutes rempli de bonnes nouvelles avec un mot d'ordre : jouez sur PC. Je ne plaisante qu'à moitié. Mis à part quelques rares jeux PS VR 2, tous les titres présentés sortiront sur PC souvent en même temps que les versions PS4/PS5. Cela tombe bien : les PS5 sont toujours introuvables mais contrairement aux cartes graphiques dont les prix reviennent doucement à la normale.On commence avec l'annonce de la recréation de Resident Evil 4 via une bande-annonce très sombre. Les graphismes ont bien évidemment été totalement refaits mais aussi les contrôles nous dit-on. Le jeu de 2005, malgré un scénario totalement nanardesque, avait à l'époque réinventé la formule et était entré directement au panthéon des meilleurs jeux d'action. Ce Resident Evil 4 nouveau sortira le 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Cerises et Steam.On continue avec l'annonce du portage PC de la version PS5 de Marvel's Spider-Man. C'est Nixxes Software qui s'occupe du portage et il sortira le 12 août sur Steam et l'EGS. Si vous avez zappé les versions consoles, on vous conseille de vous jeter dessus. C'est un peu con qu'ils ne sortent pas aussi Spider-Man: Miles Morales mais il faut bien vendre des PS5. Pendant ce temps Insomniac bosse sur Spider-Man 2 qui devrait sortir en 2023 mais on sent bien le jeu être décalé à 2024 vu l'absence de nouvelles.Passons rapidement sur Horizon Forbidden West qui vient de recevoir une mise à jour qui ajoute un mode de difficulté Ultra Dur et un mode Nouvelle Partie+ pour parler de Horizon Call Of The Mountain. Co-développé par Guerilla et Firesprite, ce sera le fer de lance du PS VR 2. Au programme de cet épisode dérivé : pas mal de grimpette, des combats à l'arc et un mode River Ride qui permettra d'apprécier l'univers de manière posée. Graphiquement, c'est tout simplement superbe surtout à une époque où la réalité virtuelle est dominée par des graphismes de téléphone portable . Il ne manque plus qu'une date de sortie.Il y a eu d'autres annonces PS VR2 :The Callisto Protocol ne tente pas de réinventer la roue. On y joue le rôle de Jacob Lee qui est enfermé dans une prison sur une lune de Jupiter. La prison en question est gérée par une grosse boîte et se retrouve envahie par un genre de virus qui transforme ses occupants en mutants sanguinaires. Il sera donc question d'un jeu de tir à la troisième personne matiné d'horreur et si le résultat vous rappelle Dead Space, c'est normal : le studio qui le développe (Striking Distance Studios) est composé en partie d'anciens de Visceral Games. The Callisto Protocol sortira le 2 décembre 2022 sur Playstation, Xbox, Steam et EGS soit un mois avant le remake de Dead Space.Roll7, les créateurs de OlliOlli, ont une passion pour les roulettes vu qu'on enfilera des patins dans leur nouveau jeu baptisé Rollerdrome. Il sera toujours possible de faire des figures mais le but principal est de tuer ses adversaires dans un jeu télévisé ultra-violent mais aussi ultra-vide au vu des décors du jeu. Ce sera uniquement un jeu solo et ça sortira le 16 août sur PS4, PS5 et Steam.Eternights est le premier jeu du Studio Sai et il propose un mélange d'action-JDR et de jeu de drague dans un monde post-apo le tout avec des graphismes qui font très anime. Et le plus fou ce n'est que ni japonais ni coréen. Les objectifs principaux sont à accomplir en temps limité donc il faudra choisir judicieusement entre entraîner ses camarades, les séduire, récupérer des ressources et nettoyer les donjons. Ca sortira début 2023 sur PS4, PS5, EGS et Steam.Final Fantasy XVI est venu faire coucou avec une bande-annonce de trois minutes montrant pas mal de combats. Je vous en dirais bien plus mais je n'ai jamais joué plus de 15 minutes à un Final Fantasy donc ce qu'on voit me passe totalement au-dessus de la tête. C'est prévu de sortir à l'été 2023 sur PS5 et PC.Capcom était très en forme vu que l'éditeur a aussi montré la première bande-annonce de Street Fighter 6 qui introduit ce qui semble être un genre de monde ouvert. C'est un nouveau mode de jeu baptisé World Tour qui est décrit comme étant "une experience solo immersive". A ses côtés il y aura un mode Fighting Ground qui reprendra la formule des précédents jeux de la licence et un Battle Hub histoire de narguer ses adversaires avant de leur latter les couilles (ou les ovaires, #MeToo). La bande-annonce montre aussi quatre combattants : Ryu, Chun-Li, Luke et un petit nouveau : Jamie. Le jeu comportera aussi des commentateurs issus de la scène pro comme dans les jeux de foot. Street Fighter 6 sortira l'an prochain sur Playstation, Xbox et Steam.Annapurrrrna Interactive était présent pour montrer une nouvelle bande-annonce de Stray . Ca a l'air toujours aussi chattoyant notamment grâce à une patte graphique envoutante. Il n'y a plus qu'à espérer que le gameplay sera au poil et que la bande-son soit signée Miou 2. Le jeu est prévu le 19 juillet sur PS4, PS5 et Steam. Tant qu'on est dans les animaux à fourrure, Tunic sortira sur PS4 et PS5 le 27 septembre.