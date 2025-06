Le catalogue Netflix Gaming perd du poids

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Die

Ghost Detective

Hades

Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: SMOL

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Cela fait déjà quelques années que Netflix s'est mis en tête d'intégrer le fructueux marché du jeu vidéo. En 2017, c'est parti ! Mais alors tranquillement, avec des jeux maison. En 2021, accélération avec la création de Netflix Games , qui devrait vraiment prendre de l'ampleur, tout comme Netflix le fait depuis des années.Sauf que nous sommes en juin 2025, et que peu de personne savent que Netflix fait du jeu vidéo ( alors qu'on vous propose un super papier par ici ! ) et que la boite qui fait "Tudum" vient de délister 22 jeux indépendants de son catalogue, soit 10%, dont Hades, la trilogie Monument Valley et bien d'autres.Alors oui, les séries basées sur des jeux vidéo cartonnent. Je suis même surpris de croiser des gens me parler d'Arcane, de Cyberpunk Edgerunners ou encore de Devil May Cry, alors qu'ils ne jouent pas du tout à ce genre de jeux. Mais c'est bien tout de même, surtout que ces séries sont loin d'être nulles.Par contre, il faut être honnête, Netflix n'y arrive côté jeux vidéo et n'arrive même plus à garder ce qui faisait le coeur de son catalogue. Courant juillet, tout cela, ça dégage :On ne sait pas vraiment où va cette plateforme, mais tout ce que l'on peut constater, c'est qu'elle galère. Pourtant, la direction semble avoir une feuille de route assez claire : concentration sur les jeux grand public, les jeux narratifs, les jeux pour enfants et les party games, le tout avec un fort accent sur des licences déjà existantes ou des propriétés de Netflix. Si dans 6 mois, Xbox annonce un partenariat Xbox Game Pass et Netflix, ne soyez pas trop surpris. Entre galériens, faut se serrer les coudes !