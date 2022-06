Devolver Show 2022 : le mini récap'

Comme tous les ans, la conf Devolver est une expérience qui doit se vivre. Mais au-delà de la blague écrite sous drogues dures, il y avait quelques jeux, dont certains que l'on connaissait déjà, et d'autres que l'on a découverts ce soir. Il y avait aussi Suda51 mais ça n'a aucun rapport.Parmi les têtes connues se trouvait Cult of the Lamb , le rogue-like où une chèvre ayant echappé à l'abattoir va créer une secte à sa propre gloire. Le jeu est annoncé depuis l'année dernière , et il a maintenant une date de sortie, fixée au 11 août. Pour les plus impatients, une démo peut même se récupérer dès maintenant sur la page Steam du jeu L'autre tête connue, c'était Card Shark , ce jeu de triche aux cartes qui se déroule en France. Il est dispo depuis une semaine déjà, donc on n'a pas grand chose de plus à dire à son sujet.Première nouveauté de la conférence, Anger Foot est le nouveau jeu de Free Lives , le studio sud-africain qui nous a déjà gratifiés de Broforce Gorn et Genital Jousting . Changement de registre une nouvelle fois puisque le jeu est un FPS visiblement assez nerveux dans lequel il faudra tirer sur des gens mais surtout, comme son titre le laisse finalement assez bien deviner, mettre des coups de tatane. À tout, tout le monde, tout le temps. Les ennemis ont des dégaines de mafieux russes en jogging, il y a de la grosse hard tek bien grasse en guise de bande son, ça a l'air complètement débile, ça sortira l'année prochaine et lui aussi a droit à sa démo disponible dès maintenant Deuxième nouveauté et changement de registre complet avec The Plucky Squire , un jeu d'aventure qui a l'air absolument charmant où l'on incarnera un petit héros de livre pour enfants qui pourra alterner les passages en 2D dans son univers et en 3D dans le monde réel. C'est adorable et très coloré, et ça sortira l'année prochaine.Enfin, le dernier jeu de la soirée n'est pas une nouveauté puisqu'il est en développement depuis longtemps. En revanche, il semble bien qu'après des années passées à retweeter l'air de rien chaque nouvel extrait de gameplay posté par le développeur Sam Eng , Devolver se soit enfin décidé à officialiser qu'ils seront bien l'éditeur de Skate Story . C'est toujours aussi superbe et ça nous change de tous ces clones interchangeables de Skate que l'on voit pulluler depuis quelque temps. Sortie prévue l'année prochaine aussi, comme tous les autres.Enfin si vous voulez revoir la conf en entier, le replay complet est disponible ci-dessous.