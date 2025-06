​NetEase Games dévoile Blood Message

À l'heure où certains éditeurs ne voient que par le prisme du jeu service multijoueur, le géant chinois NetEase Games prend tout le monde monde par surprise et annonce Blood Message , un tout nouveau d'action-aventure exclusivement solo.Et pour ce nouveau projet, NetEase Games sort de son périmètre habituel. Pas de battle royal comme Naraka: Bladepoint , loin des hero shooter multijoueur que sont Marvel Rivals et FragPunk , et surtout, pas de sortie mobile. Non, cette fois-ci, le projet est tout autre.Aux manettes du développement, on retrouve 24 Entertainment 临安 (Lin’an) , un nouveau studio, filiale de Thunder Fire Studio , lui-même étant une branche de NetEase Games. On reste en famille comme on dit. Blood Message s’annonce comme étant un jeu solo AAA, très cinématographique et donc très narrative et linéaire. Et comme pour Black Myth: Wukong chez Game Science, ce nouveau jeu puise ses inspirations narratives dans l’énorme culture de la mythologie chinoise.L’histoire tourne autour d’un messager anonyme et de son fils, et se déroule à la fin de la dynastie Tang. Notre héros n’a qu’un seul but : partir vers l’Est et délivrer un message permettant de sauver son peuple. Il devra traverser le comté de Dunhuang, connu pour être sur la Route de la soie, dans un parcours de plus de 1500 km pour retourner à Chang'an, le cœur de l'empire Tang. Et pour cela, il faudra en découdre avec divers ennemis, tout en traversant des déserts désolés, les vastes étendues sauvages de l'Asie centrale et orientale, quelques villes et villages, des montagnes, etc.Pour la partie technique, le studio utilise le moteur Unreal Engine 5 , et assure que Blood Message est prévu pour une sortie sur PC et consoles, sans détailler lesquelles, et sans préciser de date de sortie. Rendez-vous très probablement pas avant 2026. En tout cas, ça a l’air d’être vraiment soigné, et de piocher ici et là les bonnes idées pour ce genre de jeu.