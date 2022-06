Netflix Geeked Week 2022 : le gros récap'

Cette semaine se tenait La Netflix Geeked Week 2022 à savoir 5 jours d'annonces sur les projets en cours de Netflix autour de la culture geek. On va principalement s'intéresser aux jeux vidéo car Netflix compte en adapter un paquet et même en produire des nouveaux.On commence avec la séries Resident Evil qui débarquera le 14 juillet sur la plateforme de diffusion. Comme toujours avec ce genre de contenu, la bande-annonce est trompeuse et montre pas mal d'action mais on vous garantit que ce sera rempli de dialogues gnangan entrecoupés d'effets spéciaux en carton. Mais bon Lance Reddick (Cedric Daniels dans The Wire / Phillip Broyles dans Fringe) Wesker donc on est vaguement curieux.Cyberpunk: Edgerunners sera un anime de 10 épisodes qui sortira en septembre et qui nous replongera dans l'univers de Cyberpunk 2077. Normalement anime et cyberpunk vont très bien ensemble et le Studio Trigger qui produit le tout est talentueux donc qui sait ? Peut-être que ce sera fort regardable.Le développement du nouveau Dragon Age ne se passe pas très bien alors histoire que la licence ne tombe pas dans l'oublie BioWare bosse avec Netflix et le studio d'animation coréen Red Dog Culture House sur un anime de six épisodes appelé Dragon Age: Absolution. Ca devrait sortir en décembre. Red Dog a bossé sur The Witcher: Nightmare of the Wolf et a créé l'épisode "Good Hunting" de Love Death + Robots. C'est Mairghread Scott qui est en charge de la série. Elle est aussi scénariste sur la série Magic The Gathering pour Netflix.Netflix bosse aussi sur un anime fondé sur Tekken baptisé Tekken: Bloodline. L'histoire se passera entre Tekken 2 et Tekken 3 pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse toujours après avoir regardé la première bande-annonce, on ne vous en veut pas. Après tout, vous êtes fan de Tekken.La deuxième saison du Cuphead Show arrive le 19 août. Quant à la saison 3 de Dota Dragon's Blood, ce sera huit jours plus tôt . Voilà voilà.Une autre production Netflix est une série Sonic appelée Sonic Prime. C'est pour les plus jeunes mais on a envie de dire qu'ils méritent mieux qu'un machin tout moche aux décors statiques qui semble optimisé pour avoir des temps de rendu super courts.Terminons la partie "télévision" avec l'annonce d'une nouvelle série Castlevania. Elle s'appelle Castlevania: Nocturne et aura comme personnage principal Richter Belmont. C'est toujours le duo Project 51 / Powerhouse Animation qui s'en occupe donc ça devrait être regardable.Depuis peu, Netflix propose dans son abonnement des jeux mobile sur iOS et Android et certains d'entre eux servent à faire la promotion d'autres média Netflix. Shadow and Bone: Destinies sera par exemple un RPG fondé sur le série Shadow and Bone. C'est le studio allemand Chimera Entertainment qui s'en occupe. Netflix va aussi adapter la série espagnole La casa de papel. Il faudra effectuer une série de braquages et il y aura des graphismes en cel shading. Mais l'annonce la plus surprenante est celle de The Queen's Gambit Chess, adapté de la série. Comme son nom l'indique, il s'agira d'un jeu d'échecs jouable seul ou en multi. Bien évidemment, il faut y jouer uniquement en enchaînant les clopes et les Gibsons. On notera d'ailleurs que ceux qui ont regardé la série se divisent en deux catégories : il y a ceux qui ont découvert un net intérêt pour les échecs et ceux qui ont découvert un net intérêt pour Anya Taylor-Joy.Mais Netflix ne fait pas qu'adapter ses propres licences en JV. Ils finissent aussi des productions originales comme Lucky Luna. Ce sera un jeu de plateforme en pixel art inspiré par une légende japonaise appelée Kaguya-hime.Ustwo s'est fait un nom avec Monument Valley et ils reviennent avec Desta: The Memories Between qui mélange stratégie au tour par tour, rogue-like et décors surréalistes. Ce ne sera pas une exclu Netflix vu que le jeu sortira aussi sur Steam Enfin Netflix s'est associé à Devolver Digital pour sortir trois de leurs jeux sur la plateforme : Reigns: Three Kingdoms, Terra Nil et Poinpy. Ce dernier est développé par le créateur de Downwell et vient tout juste de sortir