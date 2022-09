Vous attendiez la grosse extension de Dying Light 2 Stay Human pour septembre ? Ou octobre peut-être ? Et bien malheureusement vous étiez dans l'erreur, Bloody Ties est dorénavant attendu pour le 10 novembre 2022 sur PC, Xbox Series, PS5, Xbox One et PS4, si tout va bien. Le DLC va avoir besoin de plus de temps, et on lui laisse volontiers.De toute façon, Techland continue de rajouter du contenu gratuit, et après le Chapter 1: In the Footsteps of a Nightrunner le développeur polonais a mis très récemment à disposition le Chapter 2: A Huntress and a Hag. Les deux chapitres sont disponibles en même temps et donnent accès à deux agents, de nouvelles missions, de nouveaux ennemis, de nouvelles primes et de nouvelles armes. Ça devrait suffire pour patienter. Ou pas.