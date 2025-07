Factornews X Gamescom 2025

Nous sommes déjà le 25 juillet, et la Gamescom 2025 arrive à grands pas. Pour les deux au fond de la salle qui ne sont pas au courant, la Gamescom 2025 se déroulera du mercredi 20 au dimanche 24 août, au Koelnmesse, l’immense parc des expositions de Cologne, avec en amont, la devcom Developer Conference du 18 au 19 août.Cette année, l’édition 2025 attend environ 373 000 visiteurs et 1 200 exposants provenant de 60 pays. Il y en aura pour tous les goûts, avec les présences de 2K Games, Bandai Namco, Xbox et donc Bethesda Game Studios et Blizzard, mais aussi Nintendo, Capcom, Konami, Focus, Electronic Arts, Hoyoverse, Marvelous, Sega, Tencent Games, Ubisoft, Krafton pour ne citer que les plus gros, mais aussi toute une farandole de studios indépendants, le tout sur plus de 230 000 mètres carrés. Ah oui, l’ouverture du salon se fera comme d’habitude depuis 2019 avec l’ Opening Night Live , présenté par le meilleur des influenceurs / pancarte pub, Geoff Keighley, dans la soirée du mardi 19 août.L’an dernier, une partie de l’équipe de Factornews était présente à la Gamescom 2024 . Ainsi, Newin et Xavor2Charme ont pu arpenter les allées du salon pour leur première fois, et tester un bon paquet de jeux. Mais cette année, on change d’équipe. C’est Billou95 et moi-même qui seront sur place, pour couvrir le salon sur les journées de mercredi, jeudi et vendredi.Billou95 a bien l’habitude des salons et particulièrement de la Gamescom, puisqu’il a déjà fait les éditions 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Il y fera son grand retour plus de 10 ans plus tard ! De mon côté, j’ai aussi fait un bon nombre de salons, et j’étais avec l’immense Nicaulas sur l’édition 2019 , donc ce sera pour moi aussi un retour.Du côté des préparatifs, tout est déjà bouclé : voyages en train, Airbnb et matériels. Nous arriverons dès mardi dans l’après-midi à notre logement, déjà à fond pour regarder l’Opening Night Live le soir et potentiellement le commenter. Puisque oui, nous ferons des podcasts, et même un peu mieux, puisqu’on sera directement en live sur notre chaîne Twitch.Pour ce qui est des jeux que nous allons voir et tester, on ne peut malheureusement pas encore en parler. Beaucoup de titres sont sous embargo, et nous respectons cela. Mais je peux déjà vous dire que Billou95 fait un travail exemplaire du côté des différents attachés de presse, remplissant nos plannings d’une main de maître, comme pour la journée du mercredi qui s’annonce tranquille, commençant dès 9 h et terminant à 19 h, et pour enchaîner sur une soirée jusqu’à 23 h. De vraies vacances.Comme suite à la Gamecom 2019 , on fera aussi un bilan financier de l’activité de Factornews. Si vous souhaitez contribuer au site, n’hésitez pas à lâcher un petite pièce à l’unité ou mensuellement sur notre Tipeee , que nous allons mettre à jour dans les jours à venir, afin d'être plus clair à vous toutes et tous. Vous pouvez aussi utiliser votre abonnement Amazon Prime (si vous en avez un) en vous abonnant à notre chaîne Twitch , que l’on va tâcher de faire vivre et de mettre en avant suite à ce salon. Ces deux moyens de nous soutenir nous aide énormément ! N'hésitez pas aussi à nous suivre notre compte Bluesky , puisque je compte bien y poster un max de photos du salon, histoire de vous donner un peu l'ambiance en direct et quelques coulisses si possible.