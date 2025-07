Nouveau jeu : Shark Dentist

Est-ce que votre rêve depuis toujours était de devenir dentiste de requin ? Moi non plus. Toutefois, le studio indépendant Alice Games , loin du pays des merveilles, vous propose quand même votre dose de stress en vous donnant l’occasion d’opérer ce gros poisson avec ses multiples rangées de dents acérées comme des lames de rasoirs. Bien évidemment, il ne faudra pas prendre la bande-annonce de Shark Dentist pour argent comptant. Ça a l’air un peu trop beau pour être vrai au vu de leurs précédentes productions . Mais qui sait ?Le jeu se veut délicat à aborder, il vous faudra à la fois gérer les constantes du requin, vous occuper de sa santé bucco-dentaire, et s'employer à maintenir les niveaux de stress de l’animal, ainsi que le votre dans la vie réelle, en dessous d'un certain seuil. Je vous laisse voir les conséquences de cette tâche ingrate dans la vidéo si vous vous loupez. Le concept est plutôt amusant, mais sur la durée il faudra voir. Shark Dentist est attendu sur Steam , mais n’a pas encore pris de rendez-vous avec une date de sortie.