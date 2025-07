Un jeu qui fait mouche

"Time flies" est une expression anglaise signifiant "le temps passe (trop vite)" mais si vous le prenez à l'impératif ça peut aussi vouloir dire "Chronomètre les mouches". Ca tombe bien, dans Time Flies , le jeu, on joue le rôle d'une mouche qui comprend qu'elle n'a pas longtemps à vivre et qui décide d'en profiter en jouant de la guitare, en mettant le boxon, en testant un peu de trucs...Quand on commence le jeu, on doit choisir un pays. L'espérance de vie pour les humains dans ce pays définit la durée d'une partie sauf que les années pour les humains sont remplacées par des secondes pour la mouche. Il y a des objectifs à remplir mais ils ne sont pas obligatoires. On peut juste voler jusqu'à la fin d'une partie à savoir la mort. C'est le nouveau projet du duo Michael Frei et Mario von Rickenbach à qui on doit déjà des jeux minimalistes comme KIDS ou Plug & Play . Time Flies sortira le 31 juillet sur PC, Mac, PS5 et Switch.