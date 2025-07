GPD Win 5, à fond dans les consoles portables mais pas trop

Le succès du Steam Deck vient en partie de son APU qui est le compromis parfait entre prix, puissance et consommation électrique. Le reste de l'industrie ne semble pas avoir compris car les autres constructeurs sortent des bécanes chères à l'autonomie ridicule. GPD était le premier constructeur à sortir des consoles-PC mais semble s'être perdu en route au vu de leur nouvelle bécane, la GPD Win 5 Elle embarque une puce AMD Ryzen AI Max+ 395. On parle d'une puce dont le GPU crache 15 TFLOPS (pas loin d'une PS5 Pro !) et dont le TDP oscille entre 45 et 75W. Elle est d'ordinaire réservée aux PCs portable et aux mini-PCs. Il semble que la GPD Win 5 soit dépourvue de batterie par défaut. Pour l'alimenter, vous pourrez utiliser un adaptateur secteur ou une batterie externe (vendue séparemment ?) de 80 Wh. Le prix est inconnu mais on imagine que ça va coûter un bras surtout si vous prenez le modèle qui embarque 128 Go de RAM et un SSD de 4 To.