Directive principale 5 (répertoriée comme [Classifiée] lors de l'activation initiale) : « Toute tentative de lire cette news sans être fan du film RoboCop voire RoboCop 2 est prohibée ». Et également inutile, car comme pour RoboCop: Rogue City sorti il y a bientôt deux ans, il y a de grandes chances que RoboCop: Rogue City - Unfinished Business , son extension autonome qui arrive dans moins d’une semaine, ne soit bien accueillie presque exclusivement que par les gros fans des œuvres cinématographiques. Pour ces derniers (dont je fais parti), il faut reconnaître que le jeu a été une bonne surprise, car en plus de la réappropriation du lore de manière intelligente, le titre était franchement généreux. C’est le véritable RoboCop 3, sans aucun doute.Par la suite, beaucoup spéculaient sur un DLC. Teyon s’étant précédemment occupé du jeu Terminator: Resistance , pourquoi pas un Robocop Versus Terminator ? Alors non, le studio de développement a plutôt décidé de poursuivre sur la même lancée, et ce n’est en fait pas plus mal, le comics étant en réalité assez moyen. RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, comme le sous-titre le laisse entendre, va nous renvoyer dans Detroit finir notre boulot. À la différence que cette fois, on pourra incarner Alex Murphy 100 % homme dans des flash-backs et même un ED-209, c’est-à-dire 100 % machine. Oui, il faut être à l’aise avec les maths. Parfois équipé d’un Cryo Cannon, on affrontera des mercenaires qui ont investi l’OmniTower de l’OCP fraîchement rachetée, ce qui expliquerait la sorte de version prototype d'androïdes humanoïdes Otomo.Pour le reste, je vous renvoie à la bande-annonce ci-dessous, elle nous met bien dans l’ambiance. RoboCop: Rogue City - Unfinished Business arrivera ce 17 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series pour 30 euros et ne nécessitera pas le jeu de base, on le rappelle.