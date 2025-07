Commodore passe commande

Les choses n'ont pas traîné. Après la renaissance de Commodore , la nouvelle entité vient d'annoncer une version "Ultimate" du Commodore 64. Le principe est le même que pour les consoles d'Analog à savoir de l'émulation matérielle utilisant un FPGA afin d'avoir le meilleur des deux mondes : une compatibilité quasi parfaite avec les logiciels et périphériques de l'époque tout en proposant des fonctionnalités modernes.Le Commodore 64 Ultimate embarquera donc un AMD Xilinx Artix-7 mais conservera quand même la fameuse puce SID 6581/8580 pour le son. Il comportera un clavier mécanique, les ports joystick et cartouche de l'époque et des ports USB pour utiliser des ROMs. Il y aura même du WiFi pour les transférer. Niveau sortie vidéo, il y aura du HDMI qui crachera du 1080p mais il y aura aussi une sortie 8 broches analogique qui supportera le S-Video et le RGB. Deux versions seront vendues : la version beige de base ($349) et une version avec une coque transparente et des LEDs courantes qui réagissent en rythme avec la puce SID ($399). A terme, le bousin devrait supporter C64 OS . Les premiers exemplaires devraient être livrés en fin d'année.