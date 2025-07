Mafia: The Old Country se dévoile pendant neuf minutes

Nos confrères d’IGN ont partagé une vidéo du prochain jeu de Hangar 13, Mafia: The Old Country . À vrai dire, jusqu’ici nous n’avions eu le droit qu’à des scènes cinématiques et de courtes séquences de gameplay. C’est donc à un mois de la sortie que l’on peut enfin se pencher sur environ neuf minutes de vidéo qui présenteront différentes séquences ; un briefing avec le boss, le passage à l’armurerie, de la conduite sur piste à plus de 80 Kilomètres par heure (!), pour finir par une phase d’infiltration.À noter qu’à présent les armes seront visibles sur le protagoniste, il jouera même du couteau qu’il pourra lancer et affûter avec une pierre, de plus la mini-carte a disparu, ce qui confirme le virage encore plus linéaire que prend la série. On vous rappelle que vous aurez la possibilité d’y jouer en sicilien , voire en français. Personnellement, ça me fait toujours étrange d’entendre parler des personnages en anglais avec un fort accent dans un pays étranger…Pour les fans du genre intéressés, Mafia: The Old Country a toujours prévu de vous racketter vos 50 euros le 8 août sur PC, PS5 et Xbox Series.