Sony voit la lumière

Light Of Motiram est développé par Polaris Quest, un studio de Tencent, et Sony n'est pas content du tout au point de leur faire un procès . Les preuves sont accablantes : les joueurs comme les journalistes ont tous fait la comparaison avec Horizon: Zero Dawn. Mais il y a pire : Tencent a rencontré SIE durant la GDC en mars 2024 et a tenté de leur vendre l'idée d'un Horizon pour mobiles développé par Tencent. Ce que Sony ne savait pas était que Tencent était déjà en train de développer le clone. Sony a refusé poliment en avril 2024 et Tencent est passé en mode Bender . Tencent a annoncé officiellement Light Of Motiram en novembre 2024.

"Bonjour. C'est moi, Hideaki N., patron de Sony Interactive Enterainment. Ceci est le site web que je squatte que vous voyez là. Pas mal non ? C'est français. Je me permet d'interrompre cette vidéo de gameplay de Light of Motiram parce qu'on se fout un peu de ma gueule, c'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les parias. Dans ce jeu une héroine rousse affronte des animaux-machines dans un monde post-apo. Comme dans Horizon: Zero Dawn. J'appelle cela du plagiat."