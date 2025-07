Spy Drops attendu ce 31 juillet

Le studio Rainy Night Creations , un peu spécialisé dans le dépoussiérage de gameplay de jeux des années 90, remet le couvert avec sa prochaine production Spy Drops . Le titre d’action/infiltration qui n’est pas sans rappeler un certain Metal Gear Solid , sent lui aussi bon la PSOne. Le jeu reprend la vue en 3D isométrique, la partie de cache-cache, mais apporte aussi son petit lot d’innovations comme la possibilité d’extraire des informations de gardes assommés. Oui, vous êtes encouragés à rester chill.Les objectifs sont assez classiques, cela va de la collecte de renseignements, de l'installation de dispositifs d'espionnage au sauvetage de prisonniers. Vous aurez également accès à une large palette d’équipement, comme des drones, des dispositifs de piratage, des lunettes de vision nocturne, des détecteurs de mines, etc, dans une histoire d’espionnage où l’on nous promet plein de rebondissements. On aura vite le fin mot de l’histoire, puisque Spy Drops sortira ce 31 juillet sur Steam et Switch en échange de 15 euros.