PlayStation en route vers une plus grande ouverture

Avec 78,4 milliards d'euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2023-2024, pour 5,9 milliards d'euros de bénéfice net, il semblerait que le Sony Group se porte plutôt bien. En regardant d’un peu plus près les chiffres de cette énorme société chez Ludostrie (le site d’Oscar Lemaire), on peut remarquer que la branche jeux vidéo prend de plus en plus de place.Si elle était le résultat de 12% du chiffre d’affaires en 2013-2014, elle a fortement augmenté allant jusqu’à prendre 32% sur deux exercices 2022-2023 et 2023-2024, soit la plus forte part de toutes les activités du groupe, comprenant les produits électroniques, les composants / semiconducteurs, la musique, le cinéma et la finance.La branche jeu vidéo, donc Sony Interactive Entertainment , est responsable d’un tiers des revenus globaux de la boîte. C’est donc potentiellement un risque si cette branche se casse la gueule, ou plutôt, n’augmente pas ses résultats tout en sachant que les autres secteurs vont continuer de baisser, notamment tout ce qui touche à l’audiovisuel, passant de 41% du CA en 2013-2014, à 19% en 2023-2024. Il faut donc trouver des solutions, quitte à froisser les fans de PlayStation.Pour autant, Sony Interactive Entertainment et ses 77,7 millions de PS5 distribuées dans le monde (au 31 mars 2025), ses 124 millions d'utilisateurs actifs mensuel sur le PlayStation Network , et surtout, ses 25,7 milliards de chiffre d’affaires sur l’exercice 2023-2024, pour 1,7 milliards d'euros de bénéfice net, se porte bien. Mais il faut voir plus loin afin de tenir la route, surtout lorsque l’on s’approche un peu plus de certaines statistiques, notamment par exemple, le fait que seulement 3 jeux Sony ont atteint plus de 10 millions d’unités sur PS5.La sortie de certains de ses titres sur PC n’est pas juste une volonté de “faire plaisir”, mais surtout de faire un peu plus de ventes sur une plateforme qui ne demande que ça. C’est pour cela que l’on a vu assez vite arriver Destiny 2, Uncharted : Legacy of Thieves Collection, Horizon : Zero Dawn et Forbidden West, God of War et la suite Ragnarok, Days Gone, mais aussi Stellar Blade, The Last of Us Part 1 et Part 2, Spider-Man 1 & 2, Ratchet & Clank: Rift Apart ou encore Helldivers 2 et Returnal sur Steam, puisque oui, quasiment toutes les grosses exclusivités de chez Sony sur PS5 sont arrivées sur Steam Si SIE regarde à côté, il voit Capcom, qui a confirmé au 31 mars dernier , que le PC fait d'excellents résultats. Et si il regarde de l’autre côté, il voit Xbox qui galère, mais qui vient d’affimer que Forza Horizon 5 s’est mieux vendu sur PS5 que sur Xbox Series (environ 3 millions d’unités) et s’est écoulé à 6,5 millions sur Steam, sans compter les ventes sur leur propres consoles.Et c’est là qu’une annonce met le feu sur le net : Sony Interactive Entertainment recherche une personne pour le poste de Senior Director, Multiplatform & Account Management. Après un blabla sur ce qu’est SIE, l’annonce précise noir sur blanc qu’avec ce poste, “you will play a critical leadership role in shaping and executing the global commercial strategy for PlayStation Studios software titles across all digital platforms beyond PlayStation hardware, including Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo, and mobile.” C’est bon, Sony a baissé sa barrière et précise enfin sa future vision, à savoir continuer de sortir ses titres sur ses consoles et Steam, mais aussi sur tout ce qui pourrait faire tourner ses jeux.L’idée est même d’accélérer cette stratégie commerciale à moyen terme sur les titres PlayStation Studios . De là à voir débarquer quelques jeux dans la Xbox GamePass, comme Helldivers 2 pour le mois d’août, il n’y a qu’un pas, surtout que Xbox est probablement prompt à payer (enfin, si la maison mère le veut) des sommes énormes pour faire tout ce qu’il faut afin de garder la tête hors de l’eau. De même, il serait potentiellement très intéressant de sortir des jeux sur une Switch 2 fraîchement sortie, prête à recevoir quelques gros titres, mais aussi toutes une ribambelle de plus jeux moins coûteux, comme Patapon, MLB The Show, LEGO Horizon Adventures ou encore Everybody's Golf Hot Shots, ou même des portages d'anciennes consoles.Notons aussi, que Sony Group Corporation et Bandai Namco viennent tout juste de signer un gros accord stratégique , visant à se tenir la main pour une alliance commerciale sur différentes licences d’un côté comme de l’autre, en accélérant le mouvement sur la partie animation. Au passage, Sony a investi 68 milliards de yens (392 millions d’euros) et détient maintenant 2,5% des actions émises par Bandai Namco. Malheureusement, le communiqué ne donne pas de détails concernant les licences impliquées, mais nous devrions avoir des annonces dans les mois à venir.Très clairement, Sony prépare le terrain et n'a certainement pas envie de galérer dans les années à venir. Et avec Microsoft qui n'est pas si certain de rester dans la course aux consoles (Phil Spencer le souhaite, mais entre ce qu'il dit et ce qui se passe...), la PS5 pourrait devenir la seule console puissante à dominer cette génération, à côté de la Switch 2 qui n'est pas dans la même cour, et des gros PC qui peuvent tout accueillir. C'est un choix qui pourrait bien porter ses fruits plus rapidement qu'on ne le pense.