IA un problème d’humains chez King

Lors de la 4ème vague de licenciements chez Microsoft , avec pour rappel environ 9 100 employés mis à la porte, nous avions appris que les équipes de King faisaient partie du lot. Durement touché avec 10% de ses effectifs, soit environ 200 personnes, King n’avait pas fait de communiqué pour donner quelques détails sur les équipes touchées. Mais c’était sans compter sur le site mobilegamer.biz , qui revient avec quelques détails choquants, comme le fait que tous ces postes sont remplacés par des IA. Qui aurait pu prédire ?D’après leurs sources, les 200 emplois supprimés touchent finalement les studios de Barcelone, mais aussi Londres, Berlin et Stockholm, et principalement les postes de middle management, level designers, et user research et copywriting (publicité et marketing). Par exemple, la moitié de l'équipe de Farm Heroes Saga , soit 50 personnes, a été remerciée avec une petite tape dans le dos.Le pire dans tout cela, c’est que ces équipes ont travaillé depuis plusieurs mois sur des outils IA permettant d’accélérer la cadence de travail : création de niveaux, tests de ces derniers, vignettes marketing, dialogues, et tout ce qu’il faut pour garder ce Game as a Service vivant, tout en coûtant le moins d’argent possible. Toutes ces personnes sont maintenant remplacées par de l'IA.Et l'avantage avec ces IA, c’est qu’elles vont pouvoir bosser H24 et 7J/7 sans jamais l’ouvrir, ni tomber malade, ni même demander un salaire. D’ailleurs, il est aussi fort probable que les départements research et Quality Assurance maigrissent aussi un petit peu dans les semaines à venir, puisque l’IA fait déjà une grosse partie du boulot à leur place. Et la direction ne se cache même plus, comme le confirme le message envoyé à toutes les équipes, qui pourrait se résumer par “On fait déjà beaucoup de profit, mais merci de bosser sur des outils IA permettant de vous remplacer, afin de faire encore plus de profit.”Evidemment, le moral est au plus bas, et il semblerait qu’il le soit depuis un petit moment. Certaines sources confirment même que les ressources humaines ciblent maintenant toute personne n’étant pas trop d’accord avec cette manière de faire, afin de pouvoir rendre un nouvel organigramme pour début septembre.