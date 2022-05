Du beau monde pour le prochain Techland

On pensait que Dying Light 2 allait se faire laminer par Elden Ring mais au final le jeu de Techland s'est vendu à 5 millions d'exemplaires le mois de sa sortie. A titre de comparaison le premier opus a tapé les 20 millions depuis sa sortie en 2015. Techland a sorti pas mal de patchs et a ajouté au passage un mode photo et un mode New Game+. Le premier gros DLC de contenu est prévu pour le mois de septembre et Techland a promis de soutenir le jeu pendant 5 ans ! Mais en parallèle, ils bossent sur un tout nouveau jeu , un action-RPG medfan à monde ouvert avec une influence Maya/Aztech au vu du premier artwork.Pour ce faire, Techland a mis dessus une équipe de rêve.Et si vous vous dites "les pauvres, certains vont devoir déménager en Pologne", rappelez-vous que Techland a embrassé le travail à distance (tout comme Bungie au passage ).