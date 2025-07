StarRupture : deux jours pour l'essayer avant le reset

Si vous étiez passé à côté, StarRupture est en développement depuis quelques temps et ce sont les petits gars de Creepy Jar qui sont aux manettes, à qui on devait le très immersif Green Hell . Cette fois, pas de jungle ni de zombies vaudou, mais une planète extra-terrestre, hostile évidemment, envahie d'arachnoides mais surtout trop proche d'un soleil explosant en boucle, réduisant en cendres toute la surface de la planète avant qu'elle ne se régénère.Pas la peine de signaler que le côté survie est de nouveau mis en avant, mais cette fois, il lorgne en plus vers Satisfactory pour la gestion d'usines, Factorio pour les vagues d'aliens qui n'aiment pas votre présence et Planet Crafter pour les cailloux à collecter partout et les multiples épaves à visiter et vider de leur contenu tout en en apprenant plus sur ce qui s'est passé ici.Bref, ça s'annonce très bien, et Creepy Jar vient de permettre à tout le monde de tester le jeu sur Steam pendant 2 jours. La version proposée est un "Playtest ", qu'on appelerait chez nous "une démo de la béta", puisque le jeu est encore en développement avec des bugs connus , qu'il sortira bien d'ici la fin de l'année mais en accès anticipé et qu'il aura encore une bonne année devant lui avant d'atteindre une sortie en 1.0 avec du co-op à 4.