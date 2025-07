Je ne suis pas Charlie

Ubisoft vient d'annoncer qui seront les patrons de la nouvelle filiale financée par Tencent . Christophe Derennes (à droite de la vignette) et Charlie Guillemot (à gauche) seront les co-CEOs. Christophe est actuellement le DG d'Ubisoft Amérique du Nord. Avant cela il était DG d'Ubisoft Montreal. Quant à Charlie ... C'est le fils d'Yves qui vient de passer ces 100 derniers jours dans un comité de transformation . La filiale en question a pour responsabilité Rainbow Six, Assassin’s Creed et Far Cry et Charlie n'a touché à aucune de ces licences.Quand on lui demande si ça ne pue pas le népotism e, il répond que sa nomimation ne vient pas uniquement de ses liens familiaux mais parce que c'est ce dont Ubisoft a besoin à l'heure actuelle. On espère que Charlie porte des chaussures confortables. Ca doit être fatiguant de marcher avec des chevilles aussi lourdes.