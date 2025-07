Subnautica 2 coule

In short, Krafton flagrantly breached both the letter and the spirit of the promises at the very core of its agreement to purchase Unknown Worlds. It promised to leave creative and operational control in the hands of the Founders. Promise broken. It promised to consult with the Founders before taking any action that could harm the earnout. Promise broken. It promised not to take any action with the primary business purpose of frustrating the earnout. Promise broken. And it promised not to terminate the Founders without Cause. Promise broken.

Il y a des nouveaux rebondissements dans l'affaire Subnautica 2 . Une feuille de route du jeu a fuité et montre que Krafton a voulu repousser l'early access pour ajouter plus de contenu (des biomes, de l'équipement, des créatures et des chapitres de l'histoire). Elle date de mai 2025 et Krafton a confirmé l'authenticité du document. Le studio a aussi annoncé qu'ils allaient toujours filer un bonus aux employés même si le jeu sortait en 2026. Il est question de 25 millions de dollars pour une quarantaine de personnes tandis que le reste des employés toucherait une avance sur les bénéfices projetés pour 2026. On imagine que Krafton craint que plein d'autres employés clés se barrent.De leur côté, Charles Cleveland, Max McGuire et Ted Gill n'ont pas perdu de temps et ont déjà attaqué le studio en justice . Le trio explique que les choses allaient bien avec Krafton jusqu'en début d'année quand les projections de ventes de Subnautica 2 montraient que Unknown Worlds allait atteindre ses objectifs et toucher les fameux 250 millions de dollars. En avril, la maison-mère de Krafton en Corée aurait annoncé que son but était de convaincre Unknown Worlds de repousser la sortie du jeu.En mai, après avoir présenté la fameuse feuille de route, Krafton aurait commencé une opération de sabotage en bloquant toutes les ressources marketing et en refusant de communiquer avec Unknown Worlds. En juin, Krafton aurait demandé au trio de toucher un plus petit pactole sous peine de se faire virer ce qui est arrivé en juillet.Le trio accuse donc Krafton de rupture de contrat pour ne pas avoir respecté l'accord d'achat initial qui promettait de ne pas interférer dans les affaires d'Unknown Worlds.Pour résumer :