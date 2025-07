Ready or Not sort aujourd’hui sur consoles

Après deux années d’accès anticipé sur Steam, Ready or Not , souvent dépeint comme le successeur spirituel de SWAT 4 , était arrivée en décembre 2023 en fanfare dans ce genre qui manquait cruellement d’une nouvelle référence. Presque deux ans plus tard à nouveau, les versions PS5 et Xbox Series du FPS tactique pointent le bout de leur nez aujourd’hui, à 50 euros en version physique comme en dématérialisée.Forcément, le passage d’un clavier/souris à une manette s’est fait un peu dans la douleur, beaucoup de touches passant par des roues dorénavant. Cependant, malgré tout, le jeu de Void Interactive est le meilleur simulateur de jeu de tir tactique sur consoles à ce jour, malgré la censure opérée par le studio de développement . Ce qui ne va certainement pas manquer de faire grimper le compteur des ventes, qui était arrivé à 9 millions d’exemplaires en avril 2025. D’autant plus que titre pointe le bout de son nez aujourd’hui sur PC via l’Epic Games Store également.