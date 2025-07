ACTU Mario Paint arrive sur Switch CBL il y a 24 min par email @CBL_Factor

De temps en temps, Nintendo sort des jeux qui n'en sont pas vraiment mais qui sont plus des expériences : Nintendogs, Wii Music, Nintendo Labo... Un des premiers était Mario Paint sorti en 1992 sur SNES. Il était vendu avec une souris à deux boutons et il permettait de dessiner, de colorier, de faire de la musique et peu d'animation et même de jouer à un mini-jeu qu'on retrouve dans WarioWare. Pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'ils utilisaient une souris et un logiciel de dessin.



Ne parlons même pas d'un tracker qui était encore moins commun à part pour les possesseurs d'Amiga et les rares joueurs PC qui avaient une carte son. Mario Paint est désormais disponible dans le catalogue Nintendo Switch Online et vous pouvez connecter une souris USB au dock de votre Switch pour y jouer. Sur Switch 2, vous pouvez aussi utiliser le mode souris d'un Joy-Con 2. A noter que la souris est aussi compatible avec d'autres jeux SNES comme Mario’s Super Picross et Nobunaga’s Ambition.