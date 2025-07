No, I'm not a Human en démo

Les nouvelles de jeux vidéo se conservent assez bien même par forte chaleur. Cette fois-ci tout de même, c’est assez récent. Avant d’entrer dans le vif du sujet, faisons un bref historique. Au départ, No, I'm not a Human est un jeu fait de trois bouts de ficelles qui était sorti l’année dernière dans une compilation de jeux indépendant d’épouvante nommé Violent Horror Stories: anthology sur Steam, qui s’échange sous le manteau contre 3 euros . Forcément la production de Trioskaz , qui compte seulement quelques personnes s’est fait remarquer, et une version plus aboutie est désormais attendue et distribuée par Critcal Reflex , éditeur également de Mouthwashing dont on aura l’occasion j’espère de parler un jour.Avant de continuer la lecture, je mets le lien de la démo du jeu , histoire de ne pas vous gâcher l’expérience. Pour les autres, continuons autour de l’histoire du jeu. No, I'm not a Human est un jeu d’épouvante psychologique, où suite à l’augmentation de la température et des radiations solaires, sortir de chez soi est non seulement proscrit, mais impossible. Votre voisin qui vous rend visite la première nuit, vous donne quelques consignes, car des personnes sans refuges ont besoin d’être abritées, mais recueillir les bons sera synonyme de survie. En effet, parmi eux se cachent des "Visiteurs". Vous vous doutez bien de l’inspiration de The Thing de John Carpenter où la paranoïa va s’installer. D’ailleurs, votre comportement pourra aussi être considéré comme suspect par les personnes a qui vous avez offert refuge.Le jeu se déroule en deux phase. La journée, où vous ne pourrez même pas tirez les rideaux, et où vous vous réveillez avec un flash spécial qui fait le point sur la situation, lequel vous donnera à chaque fois un indice qui d’après eux vous permettra de débusquer un visiteur. Ainsi armé de votre fusil à pompe, et avec le peu d’énergie qu’il vous reste à cause de la chaleur étouffante, vous irez un à un interroger vos résidents pour voir si vous n’avez pas été infiltré. La nuit, vous pourrez voir la situation évoluée avec épouvante à travers les rideaux, et entendre toquer à la porte quelqu’un qui vous demande l’hospitalité. A vous de l’accepter ou non. Sachant qu’un mauvais choix sera synonyme de cadavre découpé et emballé dans des sacs le lendemain… Je ne vais vraiment pas m’attarder sur le gameplay, sa prise en main est très simple, il y a surtout deux choses de marquantes. Déjà l’ambiance incroyable, avec quelques bouts de dessins (partiellement animés parfois dans la démo), mais surtout ce que les décisions que vous allez prendre diront de vous-même.J’ai fait l’impasse sur énormément aspects du jeu, car ce n’est pas un aperçu, mais vraiment une news sur le jeu et sa démo désormais accessible. Contrairement à la version de VHS: anthology qui avait une fin au bout d’une heure de jeu, la démo fait la même durée, mais forcément vous n’aurez pas le fin mot de l’histoire. No, I'm not a Human devrait être disponible ce troisième trimestre sur Steam , si tout se passe bien.