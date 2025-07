NBA 2K26 prépare le terrain

Standard : 79,99 € sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2

Standard : 69,99 € sur PC

Standard : 59,99 € sur Switch

Edition Superstar : 99,99 € et comprenant tout un cas de cosmétiques, dont de la monnaie virtuelle, sur PS5, Xbox Series X|S et PC

Leave No Doubt Edition : 149,49 €, avec le même contenu que les autres, mais encore plus de cosmétique, sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Oui, il n’y apparement pas d’abonnement NBA League Pass cette fois-ci.

Comme chaque année, 2K Games dévoile les stars de la NBA qui seront sur les couvertures des différentes éditions du prochain épisode de la meilleure simulation de basket existante, et accessoirement, la seule sur le marché. Cette année, NBA 2K26 aura la lourde tâche de proposer un peu plus qu'un jeu de basket solo bouffé par sa partie en ligne presque obligatoire. Et honnêtement, cela semble assez mal parti, mais on verra cela sur place.En attendant, aucune surprise, puisqu’après une saison NBA totalement folle, nous retrouvons Shai Gilgeous-Alexander du Thunder d'Oklahoma City en couverture de l’édition standard. Pour le grand public pas trop connaisseur du basket, ce n’est clairement pas le premier nom qui vient à l’esprit, et c’est tout à fait normal. Par contre, pour les gens comme moi, c’est une autre limonade. Si on prend la saison 2024-2025, qui est sa 7ème, Shai est devenu une vraie superstar : 3ème participation au All-Star Game, meilleur marqueur de la ligue avec 32,7 pts par match et 51,9% au tir, premier de la conférence Ouest avec 68 victoires sur 82 matchs (un record pour son équipe), MVP de la saison régulière devant Nikola Jokić et Giánnis Antetokoúnmpo, MVP de la finale de conférence Ouest, MVP de la finale NBA, et évidemment, champion NBA. Et il n’a que 26 ans et un contrat fraîchement signé de 285 millions de dollars sur 4 ans. Alors le voir en couverture de NBA 2K26, c’est tout à fait logique.L’autre star qui fera la couverture de l’édition standard, mais cette fois-ci du côté de la WNBA, c’est Angel Reese, qui joue au poste d’ailier au Chicago Sky et qui, en plus de sa personnalité très marquée, est loin d’être mauvaise, surtout au rebond. Dès sa première saison en 2024, elle claque un record de rebonds (446). Elle obtient aussi la meilleure moyenne avec 13,1 ballons arraché dans les airs, ainsi que le record de double-doubles (26). Accessoirement, c’est elle et sa grande rivale (que je préfère très largement), Caitlin Clark, qui font que la WNBA est ultra regardée ces derniers temps.Enfin, même s’il a eu une fin de carrière un peu bof, on retrouve Carmelo Anthony pour la couverture de l’édition Superstar, ce qui est mérité, lui qui a été intronisé au Hall of Fame cette année, qui a été 10 fois All-Star, 3 fois médaillé d'or aux JO, NBA 75th Anniversary Team et j’en passe.Tout cela est évidemment très cool, mais les prix le sont beaucoup moins, tout comme les choix des supports qui ne sont pas tous les mêmes.Je me ferai une joie de détailler tout cela dans un futur test, en attendant les prochaines informations sur les améliorations qu'apportent cette nouvelle fournée, s’il y en a, et aussi les gros doutes à lever sur les éditions PS4, One, Switch, toujours un peu à la traîne sur la technique. Enfin, si jamais vous attendez NBA 2K26 comme un fan de basket qui se respecte, sachez que le jeu sortira le 5 septembre prochain, avec un accès anticipé au 29 août pour celles et ceux qui auront des éditions Superstar et Leave No Doubt.