Les vendredis à la mod

Fallout: Bakersfield fait partie de ces projets qui semblent trop beaux pour être vrais. Jugez plutôt : il s'agit d'une total conversion pour GZDoom qui reprend l'esthétique des deux premiers Fallout. Ce n'est pas la première fois dont on en entend parler mais on a désormais une bande-annonce de gameplay à se mettre sous la dent et ça a l'air assez dingue. C'est développé par deux russes, Alexander "red888" Berezin et son frère (?) Denis et ça n'a pas encore de date de sortie.Alors qu'on attend avec impatience (et inquiétude) la suite de Vampire The Masquerade Bloodlines, le premier opus continue de recevoir des patchs et des mods. Un certain Safemilk a fait passer le jeu dans la moulinette RTX Remix et est train de développer un remaster complet du jeu. Vous pouvez télécharger l'alpha 0.0.2 chez ModDB ou admirer le résultat ci-dessous. Terminons cette news par un beau cadeau de Valve : la majeure partie du contenu de CS:Source et des épisodes d'HL2 est désormais incluse de base dans Garry's Mod , même si vous ne possédez pas ces jeux.